Direcciones de centros y familias piden reunirse con Llorca y que intervenga "inmediatamente" para desconvocar la huelga

El president de la generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), habla con representantes de docentes. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Direcciones de centros educativos de la Comunitat Valenciana y asociaciones de madres y padres de alumnos han dirigido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, una carta en la que le piden una "reunión urgente" y que intervenga "inmediatamente" para que se puedan "desbloquear" las conversaciones que permitan poner fin a la huelga indefinida docente. "Tiene en su mano impulsar las decisiones necesarias para que la negociación avance con rigor", afirman.

El escrito está suscrito por la Associació de Direccions d'Escola Pública del País Valencià (ADEP-PV), la Associació de Directores i Directors d'Instituts de Educació Secundària del País Valencià (ADIES-PV), la Associació de Directores i Directors de Centres d'Educació Especial Públics (ADEEP) y la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la Comunitat Valenciana 'Gonzalo Anaya'.

Los firmantes explican que han decidido remitir la misiva al jefe del Consell "ante la falta de respuesta de la Conselleria de Educación a la petición de reunión urgente formulada por las entidades".

Las organizaciones consideran "inaudito que, en una situación de tanta gravedad para el sistema educativo público valenciano, la Conselleria no haya atendido una solicitud planteada por representantes de los equipos directivos y de las familias, especialmente cuando el conflicto educativo está afectando el funcionamiento ordinario de los centros, el final del curso escolar y la preparación del próximo".

ADEP-PV, ADIES-PV, ADEEP y la Confederación Gonzalo Anaya quieren "trasladar directamente al presidente de la Generalitat la visión de las direcciones de los centros públicos --incluidos los centros de Educación Especial-- y de las familias sobre una situación que está generando un creciente desgaste personal, profesional y organizativo en la comunidad educativa".

Las entidades recuerdan en su carta, consultada por Europa Press, que, "después de cuatro semanas de huelga indefinida, de tensión creciente en los centros y de ausencia de avances suficientes en las negociaciones, es imprescindible trasladarle directamente nuestra preocupación y solicitarle una reunión urgente para exponerle la visión de las direcciones de los centros y de las familias sobre la gravedad del momento actual".

"La realidad que están viviendo los equipos directivos, el profesorado, el personal de los centros, el alumnado y las familias es de un agotamiento cada vez mayor. A la responsabilidad diaria de garantizar el funcionamiento de los centros se añade una situación de conflicto sostenido que está generando una enorme carga personal, profesional y organizativa. Esta situación no se puede prolongar más tiempo sin consecuencias graves para el sistema educativo valenciano", advierten.

Defienden que las reivindicaciones planteadas por el profesorado y por sus organizaciones sindicales "no se limitan a una cuestión retributiva, sino que afectan aspectos esenciales para la calidad de la educación pública, como las plantillas, las ratios, los recursos para la inclusión, la reducción de la burocracia, las infraestructuras, las condiciones de trabajo y la estabilidad de los centros".

"VOLUNTAD REAL DE ACUERDO"

Creen que, "como presidente de la Generalitat y máximo responsable político del Consell, Juan Francisco Pérez Llorca tiene en su mano impulsar las decisiones necesarias para que la negociación avance con rigor, con voluntad real de acuerdo y con los medios suficientes para abordar unas reivindicaciones que suponen una clara mejora de la educación pública valenciana".

ADEP-PV, ADIES-PV, ADEEP y la Gonzalo Anaya reiteran que "el momento actual exige una actuación ágil, decidida y responsable". "No se trata únicamente de cerrar un conflicto laboral, sino de recuperar la serenidad en los centros, dar seguridad a las familias, garantizar el buen funcionamiento del final de curso y preparar el próximo curso escolar con las condiciones adecuadas", aseveran.