El director del Bellas Artes de València admite que el plan museológico tendrá que "esperar un poco más"

González Tornel dice que cuando se licite la renovación "se hará a lo grande" y Amoraga sostiene que relación con el Ministerio es "fluida"

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director del Museo de Bellas de Artes de València, Pablo González Tornel, ha confirmado este jueves que la ejecución del plan museológico tendrá que "esperar un poco más" y, al respecto, ha recalcado que cuando el Ministerio de Cultura la licite "la renovación total" de la pinacoteca "se hará a lo grande". Hasta entonces, ha recalcado su voluntad se seguir trabajando en mejoras "pequeñas" que se puedan asumir.

Tornel, y la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, han realizado estas declaraciones en la rueda de prensa de presentación de la exposición 'Creer a través de los ojos. Se han pronunciado por la inversión de 50.000 prevista en los Presupuestos Generales del Estado para la pinacoteca, de titularidad estatal y gestión autonómica.

Carmen Amoraga ha recordado que esos 50.000 euros van destinados a la mejora del entorno y accesos y que corresponde al Ministerio la licitación del proyecto del nuevo plan museológico. En ese sentido, ha apuntado que se ha ido posponiendo por "distintas razones", entre ellas se ha referido a la pandemia y a la "inestabilidad política" del propio departamento que dirige Miquel Iceta.

Por ello, ha señalado que "es al Ministerio a quien hay que preguntar por los plazos". Desde la Generalitat ha confirmado que sí se lo han cuestionado, pero la directora general no ha concretado qué respuesta recibieron.

No obstante, ha recalcado que "nunca" ha habido una fecha de licitación por lo que no se puede hablar de "retraso" y ha apuntado que las intervenciones del Ministerio son "muy escasas" y deben repartirse entre todo el territorio, como las pinacotecas de Sevilla o Málaga.

Además, ha señalado que no se trata solo de una cuestión económica, sino de "la visión para el Museo que es muy a largo plazo" y, al respecto, ha recalcado que para la gestión la Generalitat destina en sus presupuestos cada año una partida específica. En cualquier caso, ha mantenido que la colaboración y relación con el Ministerio es "continúa, fluida y muy amplia".

SIN APORTACIONES DIRECTAS

En ese sentido, González Tornel ha insistido en que la situación del Museo de Bellas Artes "no tiene nada que ver" con la de otras pinacotecas valencianas como la del IVAM o la de recintos culturales como Les Arts. De este modo, ha explicado que el Ministerio no puede realizar una aportación directa, ya que el Museo no tiene personalidad jurídica propia.

Así, ha hecho notar que la administración central debe "hacer encaje de bolillos" para licitar actuaciones entre todas las pinacotecas y ha recordado los 10 millones que se destinaron a la remodelación del edificio que alberga el museo.