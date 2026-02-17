La directora de un centro de día de Picanya adelantó el cierre el 29O por lo que vio en televisión y lo que hizo Torrent

Archivo - Imagen de archivo de los estragos ocasionados por la dana, a 13 de noviembre de 2024, en Picanya (Valencia) - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora de un centro de día de mayores de Picanya (Valencia) ha trasladado en un escrito presentado en el Juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024 decidió adelantar el cierre del recinto, de las rutas del transporte y pedir a los familiares que recogieran antes a los usuarios al ver las informaciones de lo que estaba sucediendo en televisión y porque el Ayuntamiento de Torrent había adoptado esa medida con los centros de día.

Así consta en su escrito, consultado por Europa Press, que la magistrada instructora ha acordado unir a la causa y ha citado como testigo a esta responsable del centro, que al no estar "tranquila" por lo que estaba pasando decidió avisar y cerrar la instalación a las 16.30 horas. La directora responde así a una petición del Juzgado que solicitó saber si los residentes fueron desalojados ese día y de qué información disponía para hacerlo.

En el escrito explica que tras las informaciones televisivas por lluvias torrenciales en Chiva y la "alerta constante meteorológica" anunciada en televisión, estaban pendientes de la situación. Entre las 13.30 y las 14.00 horas recibió personalmente una notificación de la suspensión de las clases de sus hijos en Torrent y el cierre de las instalaciones del colegio.

Entonces, buscó información en las redes sociales del Ayuntamiento de Picanya sin recibir respuesta, pero miró en las de Torrent, como municipio más cercano al suyo, donde además de la suspensión de las clases se había acordado suspender la actividad de los centros de mayores.

Ante la proximidad de su centro al barranco, a las 14.00 horas se asomó y no vio nada extraño, pero "ante las noticias televisivas", volvió a hacerlo unos 35/40 minutos después y comprobó "una notable crecida del caudal, con arrastre de suciedad", lo que les llamó mucho la atención tanto a ella como a los trabajadores del centro porque durante los años que llevaban trabajando allí no habían visto que el agua del barranco creciera "tan rápido, en tan poco tiempo y sin llover".

Entre las 14.40 y las 15.00 horas se puso en contacto con la Policía Local de Picanya para recabar información y saber si tenían que cerrar el centro de día, dado que sus instalaciones están al lado del barranco y consideraba que, por sus funciones, sabrían cómo debían proceder. Sin embargo, detalla que el agente al que le expuso la situación le comunicó que no tenía "constancia ni orden alguna" sobre que tuvieran que cerrar o desalojar el centro.

Al insistirle en la información que estaba trasladando Torrent y en la alerta roja, según relata, el agente le respondió que en alerta estaba "todo el día" y que si fuera necesario desalojar les avisarían. "Esa llamada o aviso no se produjo nunca", señala, por lo que ella, al no estar tranquila, decidió adelantar el horario de cierre y comunicarlo a las familias. El centro quedó cerrado a las 16.30 horas.