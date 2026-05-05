Directores de centros instan a Educación a dar respuestas "políticas y presupuestarias" a las peticiones del profesorado

Archivo - Imagen de recurso de un aula vacía. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Directores i Directors d'Escola Pública del País Valencià (ADEP-PV) y la Associació de Directores i Directors dels Instituts d'Educació Secundària del País Valencià (ADIES-PV) instan a la Conselleria de Educación a negociar las reivindicaciones del colectivo docente e intentar evitar la huelga indefinida. Esta situación requiere "respuestas políticas, presupuestarias y organizativas claras".

Así lo mantienen en un comunicado conjunto en el que también expresan su "profunda preocupación por la situación que atraviesa la educación pública valenciana y por el clima de malestar existente entre el profesorado y el conjunto de la comunidad educativa".

Desde su responsabilidad en la dirección de los centros, recalcan que conocen "de primera mano las dificultades que afectan diariamente la organización escolar, la atención educativa del alumnado y el trabajo del profesorado".

"La reducción de ratios, la necesidad de plantillas suficientes, la disminución de la burocracia, el refuerzo de la inclusión educativa, la mejora de las infraestructuras, el apoyo al valenciano y la revisión de las condiciones laborales y retributivas del profesorado son reivindicaciones que responden a necesidades reales de nuestro sistema educativo", enumeran.

"Estas demandas --prosiguen-- no pueden interpretar como reclamaciones corporativas ni como cuestiones ajenas a la ciudadanía. Están directamente vinculadas a la mejora de la calidad de la educación pública, a la atención que recibe el alumnado, a las condiciones en que trabaja el profesorado y en la confianza de las familias en el sistema educativo".

Los directores y directoras ponen de manifiesto que "muchas de estas reivindicaciones coinciden con preocupaciones que las direcciones de los centros hemos expresado reiteradamente desde nuestra responsabilidad diaria, y forman parte de los problemas que condicionan cada día el buen funcionamiento de los centros y la calidad de la educación pública".

Por eso, las asociaciones firmantes hacen público su "apoyo a las reivindicaciones orientadas a mejorar la educación pública valenciana" y reclaman a la Conselleria de Educación que "abra de manera inmediata un proceso real de negociación con las organizaciones representativas del profesorado".

"NEGOCIAR NO ES UN SIGNO DE DEBILIDAD"

"La situación actual exige responsabilidad institucional, voluntad de diálogo y capacidad de acuerdo. La Conselleria no puede limitarse a dejar pasar el tiempo ni a trasladar a los centros la gestión de un conflicto que requiere respuestas políticas, presupuestarias y organizativas claras. Negociar no es un signo de debilidad, más bien al contrario, es una obligación democrática y una muestra de respeto hacia el profesorado, que en estos momentos está expresando unas reivindicaciones justas orientadas a la mejora del conjunto de la educación pública valenciana", defienden.

Y agregan que "también es una cuestión de respeto hacia las familias y hacia el alumnado", ya que "un conflicto prolongado en educación nunca es inocuo: afecta la vida de los centros, la organización familiar, el desarrollo del curso escolar y, especialmente, el alumnado que más necesita estabilidad, acompañamiento y recursos".

Por eso, instan al departamento que dirige Carmen Ortí a "que actúe con urgencia, escuche las reivindicaciones planteadas y se siente a negociar con voluntad real de lograr acuerdos".

"Las directoras y directores de Infantil, Primaria y Secundaria reiteramos nuestro compromiso con el funcionamiento de los centros, con el derecho a la educación del alumnado y con la mejora de la escuela pública valenciana. Desde esta responsabilidad, reclamamos una negociación seria, leal y efectiva que permita dar respuesta a unas demandas justas y necesarias", concluyen.