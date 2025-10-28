Discurso de tres familiares, música y la lectura de los nombres: así será el funeral de estado por las víctimas del 29O

Archivo - Un hombre sujeta una imagen durante la misa funeral por los fallecidos en las inundaciones provocadas por la dana en la Catedral de València, a 9 de diciembre de 2024 - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El funeral de estado por las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, que se celebrará este miércoles en el Museu de les Ciències de València, honrará su memoria con los discursos de tres familiares, un minuto de silencio, la interpretación de piezas musicales y la lectura de los nombres de los 237 fallecidos en la tragedia: 229 en la provincia de Valencia, siete en Cuenca y Albacete y otra en Málaga, que serán "los grandes y verdaderos protagonistas" del acto.

Será un acto solemne y homenaje "muy especial" de carácter laico en el que aparte de los parlamentos de los familiares solo intervendrá el rey Felipe VI, según han apuntado fuentes gubernamentales. El funeral, que coincidirá con el primer aniversario de la catástrofe, arrancará a las 18 horas, con la previsión de que se prolongue durante alrededor de una hora.

Para facilitar el acceso, la llegada de los asistentes se realizará durante dos horas antes de manera escalonada. Los primeros en acceder serán los familiares de víctimas a partir de las 16.15.

Las autoridades comenzarán a llegar al Museu sobre las 16.30: primero los alcaldes, luego los presidentes autonómicos y los representantes del Gobierno y, por último, los reyes Felipe y Letizia.

Sus majestades llegarán a las 17.45 horas, cuando serán recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y realizarán un saludo al resto de autoridades, tras lo que accederán al acto por la calle Mayor del Museu donde estarán ya todos los asistentes ubicados.

En el funeral, que estará conducido por la periodista valenciana Lara Siscar, todas las víctimas de la dana estarán "muy bien representadas" por una media de tres o cuatro familiares de cada una, según las fuentes consultadas por Europa Press. Según ha informado Presidencia del Gobierno, habrá una "amplia representación" de los familiares de los 237 fallecidos.

Estarán presentes los distintos poderes y altas instituciones de Estado; el conjunto del Gobierno, con las vicepresidentas y todos los ministros, y presidentes autonómicos. Asimismo, están invitados los 78 alcaldes de los municipios afectados (75 de la Comunitat Valenciana, dos de Castilla-La Mancha y uno de Andalucía).

Otros de los invitados al funeral son los presidentes del Congreso, Francina Armengol, y el Senado, Pedro Rollán; el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y representantes de la judicatura como los presidentes del Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo. Por parte de los agentes sociales asistirán Antonio Garamendi (CEOE), Unai Sordo (CCOO) y Pepe Alvárez (UGT).

Durante el acto se guardará un minuto de silencio y se interpretarán piezas musicales solemnes en directo. Las tres intervenciones de los familiares serán el punto central del funeral, que cerrará el rey Felipe VI.

SE LEERÁN LOS NOMBRES DE LAS VÍCTIMAS

En concreto, tras sonar el himno nacional y dar la bienvenida a los asistentes en las lenguas cooficiales, la presentadora iniciará el acto. Seguidamente se leerán los nombres de las víctimas de la dana y la cantante valenciana La Maria interpretará la pieza 'Mon Velatori'.

Al finalizar su actuación tomarán la palabra tres familiares de los fallecidos, tras lo que habrá una ofrenda floral de los Reyes mientras suena 'El Cant dels Ocells'. Después se guardará un minuto de silencio y clausurará el acto Felipe VI.

Por último se interpretará el 'Adagio del Concierto de Aranjuez', de Joaquín Rodrigo, a cargo del Sexteto de la Orquesta de RTVE, con lo que finalizará el funeral de estado.