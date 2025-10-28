El Consell declarará este miércoles luto oficial en toda la Comunitat Valenciana por el aniversario de la dana

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, durante el acto de la firma del convenio entre la Generalitat, la Diputació de València y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para agilizar la puesta en marcha del Plan Endavant - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS
VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Consell ha acordado declarar este miércoles 29 de octubre luto oficial en toda la Comunitat Valenciana por el primer aniversario de la dana que hace un año arrasó buena parte de la provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales.
Así lo ha avanzado este martes el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, durante el acto de la firma del convenio entre la Generalitat, la Diputació de València y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para agilizar la puesta en marcha de medidas del Plan Endavant.
Carlos Mazón ha emplazado a la rueda de prensa de la portavoz del Consell, Susana Camarero, para conocer más detalles, pero ha adelantado que este miércoles se celebrará un pleno extraordinario del gobierno valenciano y, a continuación, se aprobará una declaración institucional "en nombre de todo" el ejecutivo autonómico.