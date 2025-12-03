La diseñadora de Cache Croche, Francis Montesinos y el cantante de Seguridad Social, en una charla en el CCCC

El Centre del Carme explora los vínculos entre moda, arte y música en una nueva sesión de Encuentros en el Carmen - GVA

VALÈNCIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) dedica su próxima sesión del ciclo 'Encuentros en el Carmen' a la moda y sus vínculos con la creatividad artística y la música junto a la diseñadora valenciana Alba García, creadora de la firma valenciana Cache Croche.

Este jueves 4, a las 19 horas, tendrá lugar este encuentro en el que Alba García estará acompañada de uno de sus grandes referentes, el diseñador Francis Montesinos, además de por el cantante de Seguridad Social, José Manuel Casañ, a quien viste para sus espectáculos.

La charla, que finalizará con un desfile y música en directo, repasará su trayectoria, su compromiso con la moda sostenible y establecerá un diálogo entre las distintas generaciones del diseño valenciano para hablar de tendencias, de cómo la indumentaria escénica construye la identidad artística y del papel del vestuario en directo. Estará moderada por Quique López, avanza Cultura de la Generalitat.

El director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), Nicolás Bugeda, destaca que estos encuentros visibilizan el trabajo de los artistas valencianos que han creado tendencia en diferentes ámbitos, en este caso "el de la moda como manifestación de la cultura contemporánea en su vertiente más vinculada a la música y al espectáculo".

CACHE CROCHE, MODA VALENCIANA SOSTENIBLE Y ARTESANAL

Alba García, quien trabajó durante años junto a Montesinos, fundó Cache Croche hace una década. Con ella ha desfilado en la Madrid Fashion Week y ha recibido distinciones como la de la Asociación Europea de Innovación (AETI) como joven talento en Moda Sostenible e Innovación.

Esta marca valenciana, especializada en moda sostenible, consciente y artesanal, nace con el propósito de "reducir su huella ecológica, apostar por materiales reciclados y prácticas responsables, contribuyendo a un cambio en los hábitos de consumo desde la creación de piezas duraderas", en palabras de su diseñadora.

Sus piezas están confeccionadas con materiales reciclados y producidas de manera local, en València, bajo un enfoque artesanal y ético. Con una filosofía basada en la sostenibilidad y la durabilidad, la diseñadora defiende que una prenda bien hecha puede tener una vida útil de entre 30 y 40 años.

Además, García ha fundado la asociación Nuestra Lucha para concienciar sobre el impacto ambiental de la moda y promover un estilo de vida sostenible. Entre sus acciones destacan las limpiezas de playas, la recolección de microplásticos y la creación de piezas como joyas o accesorios a partir de estos residuos.

Entre sus colaboraciones destacan la 'Colección homenaje a Sorolla', con motivo del centenario del fallecimiento del pintor en 2023 o la 'Colección Goya' producida en 2025, en las que la diseñadora reinterpreta la pintura de los grandes maestros a través de la moda.