La diseñadora Xenia Magraner crea el dibujo del manto de la Geperudeta que se conformará durante la ofrenda fallera

Archivo - Imagen de los Vestidores de la Virgen de los Desamparados confeccionando su manto floral durante una ofrenda fallera. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ilustradora y diseñadora gráfica valenciana Xenia Magraner Escribà, conocida artísticamente como @xeniawithx, será la autora del dibujo del manto floral de la Virgen de los Desamparados que se irá conformando durante la ofrenda de las Fallas 2026 en València, según ha informado el ayuntamiento de esta ciudad en un comunicado.

Xenia Magraner, natural de la localidad de Sollana (Valencia) y residente desde hace años en Vancouver (Canadá), ha desarrollado su carrera profesional como diseñadora gráfica sénior en una agencia internacional, una labor que compagina con trabajos personales vinculados a la tierra y cultura valenciana, ha añadido el consistorio.

Asimismo, ha expuesto que el encargo de los Vestidores de la Virgen a esta diseñadora ha surgido "después del contacto establecido en 2025 a raíz del uso no autorizado de una ilustración creada por esta artista, una situación reconocida públicamente por el citado colectivo".

Los Vestidores de la patrona de València, conocida popularmente como la Geperudeta, han indicado que "a partir de ese reconocimiento se inició un diálogo entre las dos partes que desembocó en la voluntad compartida de colaborar". Esta iniciativa "se ha materializado ahora en el proyecto del manto de 2026".

Para esta ocasión, Xenia Magraner ha aportado la idea creativa y el mensaje, así como el diseño y la ilustración, "siempre en coordinación con el equipo técnico de los Vestidores de la Virgen" como "responsables de la adaptación floral y de la ejecución final" del manto.

El proceso se ha llevado a cabo mediante reuniones de coordinación y trabajo continuado y con una dinámica de colaboración "fluida y respetuosa", ha remarcado la administración local.

Los Vestidores de la Virgen han asegurado que consideraron "importante sumar el talento de Xenia al trabajo colectivo que define este proyecto", a la vez que han resaltado que "el resultado es fruto del entendimiento entre una mirada artística actual y la experiencia de quienes visten a la Virgen desde hace décadas".

Por su parte, Xenia Magraner ha subrayado "el valor personal del encargo" y ha afirmado que "participar en el diseño del manto desde dentro ha sido un honor". "Es una oportunidad de contribuir, desde mi lenguaje artístico, a una de las tradiciones más emotivas y significativas de mi tierra", ha manifestado.

EN SECRETO

El diseño del manto de la Virgen para la Ofrenda de las Fallas 2026, se mantiene, como marca la tradición, en secreto hasta el comienzo de este acto. Entonces, se irá descubriendo con forme se vaya confeccionando sobre el cadafal que recoge la imagen de la patrona en la Plaza de la Virgen de València y en el que se van colocando las flores que portan las falleras.