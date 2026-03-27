Disney rodará en la Comunitat Valenciana el 'live action' de 'Enredados'

Archivo - Disney rodará un remake en imagen real de 'Enredados' - DISNEY - Archivo

ALICANTE, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Disney rodará durante los próximos ocho meses en "varios desplazamientos de la Comunitat Valenciana" la adaptación en 'live action' de la película 'Enredados', que actualmente se encuentra en fase de preproducción.

Así lo ha anunciado el 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, quien ha dado a conocer este acuerdo de colaboración con durante su intervención en la presentación del nuevo servicio de transporte en autobús de l'Alacantí, en Casa Mediterráneo.

En concreto, Pérez Llorca ha adelantado que la multinacional estadounidense ha elegido la Comunitat como "centro de coordinación" para esta producción, según ha indicado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

Además, el jefe del Consell ha asegurado que el proyecto dará "un impulso estratégico al sector audiovisual valenciano" y generará "un impacto económico, laboral y social significativo" para la Comunitat.

En este sentido, ha resaltado que, con este "éxito" de taquilla, la Comunitat busca reforzar "su posicionamiento como referente internacional en la industria cinematográfica" y "su proyección como tierra dinámica de oportunidades, atractiva para la inversión en los cinco continentes".

Finalmente, Pérez Llorca ha ratificado el "compromiso" de la Generalitat de apoyar y promover este sector y su infraestructura audiovisual. "Es un motor estratégico para el sector audiovisual y el desarrollo económico y social de nuestro territorio", ha enfatizado el jefe del Consell.

'ENREDADOS'

La película estará dirigida por Michael Gracey y protagonizada por Teagan Croft, quien interpretará el papel de Rapunzel. Además, Milo Manheim asumirá el rol de Flynn Rider y Kathryn Hahn interpretará a Madre Gothel.

Por su parte, el director de la adaptación ha señalado que está "entusiasmado y emocionado por rodar en España", ya que "ofrece el escenario creativo perfecto para dar vida a la historia de 'Enredados'".