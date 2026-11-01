El dispositivo de la Policía Nacional por Halloween se salda con 13 detenidos en la ciudad de Alicante

Dispositivo de seguridad de Halloween en la ciudad de Alicante (archivo) - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en el marco del dispositivo de seguridad desplegado en la ciudad de Alicante con motivo de las fiestas de Halloween, han detenido a 13 personas por delitos como robo con Fuerza, violencia de género, tráfico de drogas, infracción a la ley de extranjería, reclamación judicial, falsedad documental y resistencia a agente de la autoridad.

Además, los agentes han controlado a más de 378 personas y 71 vehículos. También se han levantado 71 actas por tenencia o consumo de sustancia estupefaciente, y nueve por el porte de armas blancas peligrosas, según ha informado la Policía Nacional.

Con motivo de las fiestas de Halloween en la ciudad de Alicante, la Comisaría Provincial de Policía Nacional ha desempeñado un dispositivo de seguridad que contempla fundamentalmente la actuación de las Unidades de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, en coordinación con las restantes Brigadas Operativas y las Comisarías de Distrito Norte y Centro.

También participaron en el dispositivo la Unidad Adscrita a la Comunidad Autónoma de la Policía Nacional y el Cuerpo de Policía Local, siendo la coordinación centralizada a través de nuestra Sala de Operaciones CIMACC- 091.

Las zonas reforzadas por este dispositivo fueron las de mayor afluencia de personas por el característico día como el Postiguet, El Barrio, la Explanada de España, la Rambla Mendez Nuñez y zona centro de Alicante.

En cuanto a las unidades de Policía Nacional intervinientes en el dispositivo, que reforzarán los servicios de tarde y noche, se desplegaron unidades de los radiopatrullas de los Grupos de Atención al Ciudadano (GAC), desplegados permanentemente en diferentes sectores de la ciudad, los Grupos Operativos de Respuesta (GOR), dando respuesta específica en zonas concretas de especial atención policial y franjas horarias que puedan ser de mayor conflictividad, Unidades de Prevención y Reacción (UPR), con la misión de restablecer el orden público.

Por otro lado, se contó también con el refuerzo en la Brigada Móvil-Policía en el Transporte, para prestar servicio en las estaciones de medios de transporte terrestres, con objetivos principales centrados en la prevención de los delitos cometidos tanto por la delincuencia común como especializada, tanto a la llegada a la ciudad, como al abandonarla.