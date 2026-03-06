División en Alicante por el 8M: el PP celebra solo el acto institucional y la izquierda despliega su propia pancarta - EUROPA PRESS

ALICANTE, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El acto institucional del Ayuntamiento de Alicante por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ha vuelto a evidenciar este viernes la división de los grupos políticos locales. De nuevo, el PP, partido que integra el equipo de gobierno, ha participado solo en esta cita.

Por su parte, PSPV, Compromís y EU-Podem han desplegado su propia pancarta entre críticas a la gestión del alcalde 'popular' Luis Barcala. Vox tampoco ha asistido, aunque con argumentos diferentes a los de la izquierda.

El Salón Azul ha acogido el acto del Ayuntamiento, bajo el lema 'Mujeres con alma', al que han asistido concejales del equipo de gobierno del PP, con intervenciones de Barcala y de la edil de Bienestar Social, Begoña León.

También han recibido un reconocimiento como "referentes femeninos en sus sectores" la vicepresidenta de ONCE Comunitat Valenciana, María Gesse, y la propietaria de Frutas Gironés en el Mercado Central, Ana Gironés.

Además de las intervenciones, ha habido una interpretación de una pieza musical en directo. Posteriormente, se ha desplegado la pancarta conmemorativa del Día Internacional de la Mujer en la plaza del Ayuntamiento.

BARCALA: "NO HAY SOLO PANCARTAS"

En el acto, el primer edil ha relatado una historia personal con dos reflexiones, durante la que ha recordado su infancia y ha resaltado el papel de su madre, que tuvo que cuidar de cuatro hijos tras el fallecimiento de su esposo.

Barcala se ha referido a la importancia de "la acción de todos, más allá de la reivindicación, para conseguir la igualdad real". A su juicio, "no" puede haber "sillas vacías". "En esta lucha no hay distinciones, no hay solo pancartas, las buenas y bonitas palabras no son suficientes, hace falta acción", ha enfatizado.

De esta forma, el alcalde ha asegurado que el objetivo del acto es reconocer a esas mujeres que han enseñado que "sin igualdad no hay futuro", aquellas que "no cogieron nunca una pancarta pero crearon un mundo".

LEÓN: "CORRESPONSABILIDAD"

De otro lado, León ha remarcado durante su intervención que también le hubiera gustado "saludar a los miembros de la oposición" en este acto. Sobre el lema, ha apuntado que pretende reconocer "la aportación histórica de las mujeres al bienestar de la sociedad".

Además, ha apuntado que "cuidar no es solamente asistir", sino que se trata de "hacer posible que todo lo demás funcione", al tiempo que ha incidido en que, "durante generaciones, ese trabajo imprescindible ha recaído de forma mayoritaria en las mujeres".

León también se ha referido a avances "significativos" en materia de "igualdad, derechos y oportunidades" en las últimas décadas, si bien ha afirmado que "la igualdad real sigue manifestando sus límites en los aspectos más cotidianos de la vida diaria".

De esta forma, ha manifestado que desde el consistorio trabajan para "reforzar los servicios municipales de atención y conciliación, incorporar la perspectiva de género de forma transversal en la acción pública, educar en igualdad desde edades tempranas y promover iniciativas que fomenten la corresponsabilidad".

En declaraciones a los medios de comunicación tras el acto, León, al ser preguntada por la ausencia de la oposición en el acto institucional, ha aseverado que "hoy no es un día para hacer confrontaciones, no es un día de siglas ni de partidos".

"Cada uno demuestra lo que es, una de esas personas ha sido reprobada tres veces por machismo, cada uno ha elegido dónde ha querido estar", ha enfatizado, al tiempo que ha invitado a la ciudadanía a participar en la cuarta Carrera de la Mujer, que se celebrará este domingo a las 09.30 horas.

PSPV: "POLÍTICAS NEGACIONISTAS"

Antes de que se celebrara el acto institucional en el Salón Azul del consistorio, los grupos municipales de izquierdas, que son PSPV, Compromís y EU-Podem, han desplegado su propia pancarta por el Día de la Mujer en la plaza del Ayuntamiento.

En declaraciones a los medios de comunicación, la edil del PSPV Victoria Melgosa (PSPV) ha acusado al PP de ir a "hacerse una foto" en este acto y ha exigido al equipo de gobierno local que "deje de hacer políticas negacionistas".

También ha reclamado la recuperación de la Concejalía de Igualdad, "que cierren de una vez el chiringuito antiaborto", en alusión a la denominada Oficina de Atención a la Maternidad, pactada con Vox, y "que convoquen el Consejo Local de Igualdad".

"Hemos visto estos días claramente cuáles son las prioridades de las políticas del PP de Barcala: repartir pisos entre sus amigachos mientras dejan fuera de las ayudas para el alquiler a cinco mujeres víctimas de violencia de género", ha espetado Melgosa, quien ha hecho referencia a la polémica surgida por presuntas irregularidades en las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan.

Según Melgosa, "el Ayuntamiento de Alicante tiene la obligación de dar respuesta a las mujeres, de defender los derechos de las mujeres, mientras Barcala lo que hace es negociar con los derechos de las mujeres, con la ultraderecha, para alcanzar sus pactos particulares".

COMPROMÍS: "HIPOCRESÍA DEL PP"

En la misma línea, Sara Llobell, concejala de Compromís, ha justificado la no participación de los grupos de izquierdas en el acto institucional en que "no" pueden "permitir" la "pantomima" e "hipocresía del PP", que, según ha afirmado está "ejerciendo violencia obstétrica institucional contra las mujeres de esta ciudad".

"Este Ayuntamiento no solo ha eliminado la Concejalía de Igualdad, ha eliminado el presupuesto, sino que también ha dejado a cinco mujeres víctimas de violencia machista fuera de las ayudas al alquiler porque se ha agotado la partida", ha abundado.

Y ha añadido: "Ha puesto el Punto de Encuentro Familiar a nueve kilómetros del centro de la ciudad, con una única línea de autobús. Mujeres que no pueden mantener contacto con su agresor y que han de compartir la misma línea. No nos podemos creer que no haya en todo Alicante otro lugar para poner el Punto de Encuentro Familiar. No es seguro para esas mujeres".

EU-PODEM: "SEGUIR EN ESTA LUCHA"

Igualmente, la coordinadora de EU Alacant y asesora de EU-Podem en el Ayuntamiento, Lucía Ibáñez, ha alertado de que se está produciendo un "retroceso real en las políticas de igualdad" y de que "se están quitando derechos a las mujeres, no solo en esta ciudad". "Tenemos que hacernos fuertes y tenemos que seguir en esta lucha y este domingo demostrarlo en las calles de Alicante", ha añadido.

"Esta gente no va a quitar los derechos que se han conseguido durante muchísimos años por la lucha de muchísimas mujeres. Tenemos que estar ahí y tenemos que demostrarles que no nos van a callar. Por eso, por favor, todas el domingo a las 11.30 en la plaza de los Luceros", ha sentenciado.

La iniciativa de PSPV, Compromís y EU-Podem la han respaldado los sindicatos CCOO, UGT e Intersindical Valenciana, que consideran que "la igualdad no se puede blanquear" y han denunciado que persisten las "brechas salariales".

También han recalcado que, para revertir esta situación, son necesarias "políticas activas de igualdad desde las administraciones locales". Además, han recordado que se siguen produciendo casos de violencia machista.

En este contexto, creen que el consistorio alicantino está "ninguneando los derechos de las mujeres" e "invisibilizando la lucha feminista", con un "retroceso" en las políticas de igualdad del gobierno de Barcala y por sus "pactos con la ultraderecha", en alusión a Vox.

Tanto los sindicatos como las representantes de PSPV, Compromís y EU-Podem han invitado a la ciudadanía a participar en la manifestación convocada por el movimiento feminista que este domingo saldrá a las 11.30 horas desde la plaza de los Luceros de Alicante.