La divulgación científica llega a las máquinas de vending con la iniciativa 'Aquí te la cuento' de la UPV

La UPV lanza 'Aquí te la cuento', una nueva iniciativa de divulgación científica en máquinas de vending - UPV

VALÈNCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha puesto en marcha 'Aquí te la cuento', una nueva iniciativa de divulgación científica con la colaboración de la empresa valenciana Teika y el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

'Aquí te la cuento' lleva la ciencia con "sello UPV" hasta máquinas de vending situadas en el campus de Vera. Consiste en pequeñas píldoras audiovisuales sobre los últimos avances científicos surgidos de los laboratorios de la UPV, efemérides científicas y proyectos del plan anual de divulgación científica de esta universidad, ha informado la entidad académica en un comunicado.

Por ejemplo, para esta semana, y en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra este miércoles 11 de febrero, 'Aquí te la cuento' ha incluido diferentes preguntas sobre el 11f y el proyecto Dones de Ciència.

En las próximas semanas incluirá un quiz con preguntas del tipo '¿Sabes quién es?', en el que quien espera a que su café está listo podrá descubrir o redescubrir a grandes referentes de la historia de la ciencia.

Al respecto, el vicerrector de Internacionalización y Comunicación de la Universitat Politècnica de València, José Francisco Monserrat, ha indicado que una de las señas de identidad de la institución "es la divulgación de la ciencia", por lo que "cualquier lugar y momento se puede aprovechar para acercar y contar la ciencia, para que ésta cuente cada vez más en la sociedad".

"'Aquí te la cuento' nace con este objetivo, aprovechando esos momentos de espera para tomarnos el café de la mañana, de mediodía o de la tarde en las máquinas de vending del campus", ha destacado.