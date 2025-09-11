El Doble Grado de Física y Matemáticas de la UA registra el mayor descenso en las notas de corte con 1,4 puntos menos

Archivo - Una estudiante en las pruebas de acceso a la universidad en València. Imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Doble Grado de Física y Matemáticas impartido por la Universidad de Alicante (UA) ha registrado el mayor descenso en las notas de corte, al reducirse en más de 1,4 puntos en la última adjudicación. Le sigue el Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería informática de la Universitat de València (UV).

Así se ha revelado tras realizarse este jueves la sexta adjudicación de plazas universitarias centralizada por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo. La Generalitat ha detallado en un comunicado que, como en las anteriores adjudicaciones, las notas de corte de los diez grados universitarios más demandados continúan bajando respecto a la primera adjudicación.

En concreto, el descenso más notorio se ha producido en el doble grado de Física y Matemáticas de la UA, cuya nota de corte se sitúa en 11,74 puntos, lo que supone 1,473 puntos menos respecto a la primera adjudicación, cuando se situaba en 13,213.

También es destacado el descenso producido para acceder al Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería informática de la UV, cuya nota de corte se sitúa en 12,06 puntos, 0,962 menos respecto a la primera adjudicación, que era de 13,022.

Este año es la primera vez que la Conselleria de Educación centraliza estas adjudicaciones universitarias y las listas de espera a través de una nueva plataforma telemática, con el objetivo de "simplificar el proceso" para el alumnado, ya que todas las plazas disponibles se comunican y asignan por orden de nota y preferencia el mismo día, en un proceso similar al de la adjudicación inicial de plazas.

En cuanto a la variación de los grados con notas de corte más altas en la primera adjudicación, el doble grado en Física y Matemáticas impartido en la Universitat de València se sitúa ahora en 13,294 (0,284 puntos menos que en la primera adjudicación); el PARS en Ingeniería Aeronáutica (vía Grado en Ingeniería Aeroespacial) impartido por la Universitat Politècnica de València, con 13,232 (0,139 puntos menos); o el doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas de la UPV, con 13,016 (0,317 puntos de diferencia).

Por su parte, el Grado en Medicina impartido por la UV se encuentra en 12,803 (0,399 puntos menos); el Grado en Medicina de la UA, en 12,739 (0,461 puntos de diferencia); el Grado en Ingeniería Aeroespacial de la UPV en 12,974 (-0,202 puntos); el Grado en Medicina impartido por la Universidad Miguel Hernández de Elche, en 12,781 (0,382 puntos de diferencia); o el Grado en Medicina impartido por la Universitat Jaume I de Castelló en 12,74 (0,345 puntos de diferencia).

Otra de las novedades de este año es que la actualización de las notas de corte de las universidades se va publicando en la web de Universitats de la Generalitat con el objetivo de que los estudiantes "conozcan con total transparencia la última nota de acceso para cada titulación". Las próximas adjudicaciones de vacantes de todas las universidades públicas se realizarán el 18 y 25 de septiembre y el 2 de octubre.