Doce detenidos acusados de distribuir heroína en varios puntos de la provincia de Valencia

VALÈNCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 12 personas, seis mujeres y seis hombres, de entre 20 y 56 años, acusadas de distribuir sustancias estupefacientes, principalmente heroína, en diferentes partes de la provincia de Valencia, según ha informado Jefatura en un comunicado.

En total, se han efectuado siete registros donde se han intervenido cerca de 800 gramos de heroína, unos 250 gramos de cocaína, casi siete kilos de marihuana, 18.000 euros en efectivo, un rifle tipo carabina, una navaja, dos defensas extensibles, joyas y un vehículo.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de junio por parte de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado -UDYCO- de la Jefatura Superior de Valencia, tras tener conocimiento de que una mujer afincada en Alzira (Valencia) se estaba dedicando al tráfico de drogas a mediana escala en Alzira y Algemesí, así como en el barrio valenciano del Cabanyal a través de varios distribuidores.

Fruto de las primeras pesquisas, los investigadores detectaron que la principal investigada manejaba una cantidad relevante de heroína y se reunía periódicamente con otros investigados, los cuales se encargaban de la distribución de la droga.

En la capital del Túria, el principal cliente de la sospechosa y encargado de la venta de las sustancias era un varón con varios domicilios en el barrio del Cabanyal y diferentes personas que desarrollarían distintos roles para distribuir al menudeo las drogas.

Finalmente, los agentes han llevado a cabo siete entradas y registros, dos de ellos en Alzira, uno en Algemesí y cuatro en Valencia, y han intervenido cerca de 800 gramos de heroína, unos 250 gramos de cocaína, casi siete kilos de marihuana, 18.000 euros en efectivo, un rifle tipo carabina, una navaja, dos defensas extensibles, joyas y un vehículo.

Además, los agentes detuvieron a 12 personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas. Los arrestados, siete de ellos con numerosos antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial y se ha decretado el ingreso en prisión de la principal investigada.