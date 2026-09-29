Una docena de actuaciones conforman la programación de octubre del Circuit Viu

Bluet - REMITIDA CIRCUIT VIU

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Circuit Viu ha programado doce conciertos para el próximo mes de octubre. Las primeras actuaciones tendrán lugar este fin de semana y estarán protagonizadas por el grupo Bluet, que tocará en Because Pop & Roll de Castelló de la Plana; Hora Zulu y Stereozone, que abrirán las puertas de Rock City en Almàssera; y Faenna, que se presentará en la sala The One de San Vicente del Raspeig.

De este modo, el proyecto, organizado por la Asociación de Salas Privadas de Música en Directo En Viu!, incentiva la actividad en recintos de toda la Comunitat Valenciana. La iniciativa cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC) y de València Music City. Las entradas se pueden adquirir en la página oficial del ciclo (https://www.circuitviu.es/es), recuerda la organizació en un comunicado.

Por otra parte, recuerdan que el Circuit Viu vuelve a incluir artistas que sufrieron los efectos de las inundaciones de octubre de 2024. Esto es posible gracias a la colaboración con el programa Cànter para la reactivación del sector musical tras la dana.

La iniciativa ha sido implementada por la Federación Valenciana de la Industria Musical (Fevim) con la colaboración del Ministerio de Cultura. Este año, 15 cantantes y grupos han participado en una aceleradora con sesiones prácticas en torno al negocio musical. Ahora, se les facilita la posibilidad de tocar en escenarios de todo el territorio valenciano.

Bluet se mueve en los terrenos del blues y del jazz con toques de otros estilos como la música mediterránea. Su repertorio se nutre de estándares y composiciones propias que podrán escucharse el viernes en Because Pop & Roll de Castelló de la Plana. Ese mismo día actuarán los grupos de rock Hora Zulu y Stereozone en Rock City de Almàssera. Los primeros, llegados desde Granada, presentarán La Mala Fama, nuevo trabajo tras siete años de silencio discográfico.

Por su parte, los valencianos Stereozone también interpretarán canciones que forman parte de su próximo álbum. El sábado 3 será el turno de Faenna, una de las voces destacadas del nuevo rap estatal. Los temas de su último lanzamiento, Hasta mañanita si Dios quiere, sonarán en la sala The One de San Vicente del Raspeig.

El Circuit Viu se retomará el viernes 9 con tres citas. En la capital de la Plana Alta habrá dos opciones: el pub Terra acogerá los conciertos de la banda local Ortopedia Técnica y de los malagueños Orina, exponentes del indie-rock y el punk; en cambio, en la sala La Bohemia se celebrará La Flama Fest con la presencia de L'Últim Europeu, Bèrnia y Sociologia Animal.

Además, las bandas de rock y rap Fuckop Family, Sujeto K y Lina Morgan Freeman tocarán ese mismo viernes en Marearock de Alicante. El fin de semana se cerrará el domingo 11 de octubre con las actuaciones de Novus, Copenhage y Caja B en la mencionada sala de la capital alicantina.

Una semana después, el domingo 18, se producirá el regreso a los escenarios del grupo de mestizaje La Caravana. Lo harán en La Casa de la Mar de Alboraya para celebrar la publicación, hace ahora diez años, del disco Abre tus alas. Estarán acompañados por otro grupo valenciano, Termofrigidus. El viernes 24 volverá a ser una muestra de la diversidad de la programación del Circuit Viu.

Así, en la sala Matadero de Ayora tocarán tres artistas de punk: Manolo Kabezabolo, Dame Ke Fume y Ámbitos Nocturnos. En cambio, en Matisse de València actuarán el oboísta Juan Pechuán Ramírez y la pianista Kayoko Kobayashi.

El Circuit Viu cerrará el mes de octubre el sábado 31 en la capital del Turia con dos conciertos de géneros muy distintos. En primer lugar, la pianista colombiana Daniela Ocampo estará en Café Mercedes Jazz con un repertorio que abarca desde la música clásica hasta los ritmos latinoamericanos de corte académico y popular. Finalmente, Death Valley Girls, grupo estadounidense de rock'n'roll, volverá al 16 Toneladas tras su presentación en abril de 2025.