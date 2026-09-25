Docentes critican el "impago más de 420 días después" de su trabajo en tribunales de oposiciones

Archivo - Imagen de archivo de unas oposiciones docentes. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los integrantes de "numerosos" tribunales de las oposiciones docentes celebradas en 2025 denuncian que "continúan sin percibir la remuneración correspondiente al trabajo desempeñado". "Más de un año después de finalizar el proceso selectivo, la Conselleria de Educación sigue sin abonar las cantidades comprometidas por una labor extraordinaria y obligatoria que se prolongó durante los meses de mayo, junio y julio de 2025", asegura la Coordinadora d'Assemblees Docents en un comunicado.

Para el colectivo, "la situación es insostenible y se agrava ante la ausencia total de avances en el pago". En este sentido, afirman que "durante los meses de agosto y septiembre de 2026, la Conselleria no ha efectuado ningún pago, prolongando una situación que los docentes consideran un "incumplimiento de las obligaciones de la Administración".

Ante esta "falta de respuesta", los integrantes de los tribunales han decidido elevar sus quejas al Síndic de Greuges, con el objetivo de "trasladar formalmente la situación y reclamar una solución a un impago que se prolonga desde hace más de un año".

La coordinadora explica que esta denuncia "llega en un momento que los docentes califican de demoledor: mientras la Administración ha procedido con rapidez a descontar los días de huelga ejercidos durante el mes de mayo, junio y julio de 2026, sigue sin abonar el trabajo obligatorio realizado en las oposiciones de 2025". "Se trata de una tarea extraordinaria, obligatoria, de la que no puedes desistir y por la que todavía no hemos recibido la cantidad estipulada después de más de dos meses de trabajo", lamentan.

Los docentes responsabilizan tanto a Hacienda como a Educación de esta situación "grave". A su juicio, existe una "omisión real" por parte de la Administración al no cumplir con el pago de unas retribuciones que consideran un derecho reconocido. Asimismo, creen que la "Conselleria se ampara en dar unas cifras de pago que no son reales" y, a su vez, insisten en que "desde la administración nos están dando todo tipo de excusas que no corresponden y se está desentendiendo de esta situación desde el inicio del proceso".

MÁS DE 3.000 EUROS

En muchos casos, continúan, las cantidades pendientes superan los 3.000 euros, un importe que también permitiría compensar parte del dinero que numerosos docentes adelantaron para cubrir gastos de dietas y desplazamientos durante el desempeño de sus funciones.

Los afectados recuerdan que los tribunales están constituidos por funcionarios y funcionarias de carrera, designados en función de su especialidad, cuya participación en el proceso selectivo es obligatoria y requerida por la propia Conselleria de Educación. En 2025, esta labor se prolongó durante los meses de mayo, junio y julio, con una importante carga de trabajo adicional a la jornada laboral ordinaria.

"Además de cumplir con tu jornada laboral, tenías que dedicar prácticamente otra jornada completa a corregir exámenes y realizar todas las tareas relacionadas con el proceso de selección".

En su denuncia, los docentes hacen hincapié en que se trató de un trabajo "especialmente exigente, que tuvieron que compatibilizar con sus obligaciones laborales habituales". Algunos miembros de los tribunales aseguran que llegaron a trabajar "más de doce horas diarias durante muchos días" para cumplir con los plazos establecidos. "La Administración se exime de sus obligaciones. Si nosotros no hubiéramos cumplido con nuestro trabajo, las consecuencias legales habrían sido inmediatas", sostienen.

El colectivo recuerda también que la celebración de estas oposiciones "estuvo en riesgo debido a una convocatoria de huelga". Según señalan, inicialmente la Conselleria de Educación no contemplaba remunerar esta carga extraordinaria de trabajo y fue tras las negociaciones mantenidas con el comité de huelga cuando se logró el compromiso de compensar económicamente tanto a los tribunales de las oposiciones docentes de 2025 como a los correspondientes a las oposiciones de maestros celebradas en 2024.

"Más de un año después, ese compromiso sigue sin materializarse. La falta de pagos durante agosto y septiembre y la ausencia de una solución efectiva han llevado a los afectados a trasladar sus quejas al Síndic de Greuges, reclamando que se ponga fin a una situación que consideran injustificable", concluyen.