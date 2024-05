Docentes con "superpoderes": Estos son los 25 mejores profesores de Secundaria elegidos por el alumnado de la UPV

VALÈNCIA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

"El saber es poder y yo he podido llegar hasta aquí gracias a tu superpoder". Este es uno de los emotivos mensajes que el alumnado de primer curso de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha dedicado al profesorado de Secundaria que les ha dejado una huella imborrable.

Otros son: "Eres la mejor y la más bonica." "Gracias por confiar en mí, cuando ni yo confiaba en mí misma. Eres una gran persona. Me has ayudado a seguir y no rendirme." "El mejor profesor que he tenido. Siempre atento y dispuesto a ayudar." "Nos enseñó a trabajar en equipo y a pensar por nosotros mismos." "Excelente profesor, mejor persona." "El saber es poder y yo he podido llegar hasta aquí gracias a tu superpoder." "Muchas gracias por tratarnos con tanto amor durante las clases." "Gracias por acostumbrarnos a las cosas difíciles en bachiller. Ahora la universidad es mucho más fácil." "Te admiramos."

Cada una de estas frases está recogida en el diploma que se ha entregado a los 25 docentes reconocidos en el acto Magistrales 2024, presidido por el rector, José E. Capilla, y que pretende reconocer la labor de toda una profesión: la de docente de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.

En esta séptima edición de la convocatoria, la UPV ha seleccionado a 11 mujeres y 14 hombres a partir de una encuesta realizada entre el alumnado de primer curso. Son los propios estudiantes quienes recomiendan a un profesor o profesora con nombre y apellidos, alguien que les ha marcado por sus excepcionales capacidades, un docente al que recuerdan por su dedicación, el dominio de su asignatura, su paciencia, su implicación y su habilidad para motivar a los alumnos.

Como en las ediciones anteriores, hay magistrales llegados de cualquier rincón de la Comunitat Valenciana: Vinaròs, Segorbe, Benidorm, Elda, Villena, Alcoy, Vilamarxant, Cullera, La Pobla de Vallbona... Docentes que imparten mayoritariamente asignaturas técnicas --Matemáticas, Física, Química, Tecnología, Dibujo Técnico, Informática--, pero también Valenciano, Castellano o Geografía e Historia.

En nombre de todos los homenajeados del 2024, ha tomado la palabra Sergi Castillo, profesor de Valencià, Llengua i Literatura, en el IES Bernat de Sarrià, de Benidorm.

Castillo lleva varios días preguntándose por qué sus alumnos lo han elegido: "Estoy convencido de que no es por cómo les expliqué las reglas dels pronoms febles", ha reflexionado con humor el magistral. Y, en tono más serio, ha añadido: "no soy partidario de idealizar la figura del profesor. No somos perfectos. Tenemos días malos, clases duras. A veces es muy complicado. Pero nos involucramos con el alumnado. Si no progresan, lo sentimos como un fracaso, y si mejoran, lo celebramos como una victoria."

El profesor de Benidorm llegó a la profesión hace solo cinco años, buscando la estabilidad. "Cada día disfruto más. Entrar en el aula me pone las pilas y me hace crecer como persona. Tengo mucha suerte. Os aseguro que solo escuchar "bon dia" de alumnos que a principios de curso no hablaban valenciano, a mí me llena el alma".

Los docentes distinguidos son: Patricia Barbero Fenollar, del IES Joan Llopis Marí de Cullera; Sergi Castillo Prats, de IES Bernat de Sarrià de Benidorm; Ignacio Corbalán Galarza, del Col·legi La Concepción (Ontinyent); Carmen María Desco Blay (IES La Vereda - La Pobla de Vallbona); Eva Estruch Castelló, del Col·legi Escolapias de València; Irene Faus Boscà --que desarrolla su labor en el IES Rafelbunyol--; Josep Forner Gumbau, del IES Miralcamp (Vila-real); Beatriz García Cantó, cel Col·legi Sant Roc, de Alcoi; José Benjamín García Nácher, del Col·legi San José de la Montaña (Oliva); Encarna Giner Martí (Col·legi San Pedro Pascual de València; Vicente Gómez Benedito --IES Alto Palancia, de Segorbe--; José Francisco Hernández Hernández --IES Antonio Navarro Santafé, de Villena-- y Raquel Jiménez Muñoz, del IES La Canyada (Paterna).

Completan la lista Gonzalo Jover Peiró (IES El Grao-València); Inés Lamela Trobat, del IES Les Rodanes, en Vilamarxant; Alfredo José Malonda Barber (IES María Enríquez-Gandia); Miguel Marco Armela, del Col·legi Santísima Trinidad, de València; Cristina Marqués Ferrer (IES Jorge Juan, de Sagunto), Cristina Oliver Druet, del IES Juan de Garay de València; Miguel Enrique Pitarch Sanchis, del Col·legi La Salle, de Benicarló; Alberto Rodríguez Ruiz (IES Pere Boïl, de Manises); Vicent Rosaleny Cru, del Centre Ciutat de l'Aprenent, de València; Raúl Oswaldo Senra Jiménez (IES La Vall de Segó, de Benifairó de les Valls); Mario Serna Del Cerro, del Col·legi Sagrada Familia de Elda; y Sonia Sorlí Gellida, del IES Leopoldo Querol (Vinaròs).