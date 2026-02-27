El documental 'Compromiso Igualdad' de Cruz Roja muestra la realidad de las mujeres rurales en el mundo

La Filmoteca Valenciana acoge la presentación del documental 'Compromiso Igualdad: mujeres del mundo' de Cruz Roja - IVC

VALÈNCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana ha acogido la presentación del documental 'Compromiso Igualdad: mujeres del mundo' (2025), producido por Cruz Roja, dirigido por Isabel Gómez García y Juan Pablo Palladino, con guion de Isabel Gómez García, de la productora valenciana Moebius Creativa.

Es un vídeo de 29 minutos en el que se muestran las reflexiones de algunas mujeres rurales de la Comunitat Valenciana sobre sus vivencias, su realidad y la de las mujeres del mundo, tras haber participado en un proyecto de Cruz Roja de promoción del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 sobre igualdad de género. También se muestran las principales actividades de esta intervención y las obras artísticas realizadas en el marco de la misma, detalla Cultura de la Generalitat.

Tras la proyección se ha celebrado una mesa redonda sobre el documental y sus objetivos, presentada por el presidente autonómico de Cruz Roja, Rafael Gandía, y la periodista Elena Morales, que ha ejercido de moderadora.

En el debate han intervenido la delegada de Cruz Roja, Lourdes Pérez, la muralista Sara Bellés y María José Hernández Vidal, una de las personas entrevistadas en el documental. Las tres han comentado su visión sobre los retos que enfrentan las mujeres rurales en todo el mundo y las claves para superarlos. El documental se seguirá utilizando como pieza clave en actividades de sensibilización de Cruz Roja en la Comunitat Valenciana.

"Nos complace que la delegación de Cruz Roja en Valencia haya escogido la Filmoteca Valenciana para presentar este documental que cuenta con el apoyo de la Generalitat, sobre la participación de un grupo mujeres del mundo rural valenciano en un proyecto de promoción de la igualdad de género. El Institut Valencià de Cultura siempre está abierto a colaborar en la difusión de todas las campañas humanitarias promovidas por Cruz Roja", manifiesta el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Luis Gosálbez.

El proyecto cuenta con la financiación de la Vicepresidencia primera y Conselleria de Igualdad y el área de Cooperación Internacional de la Diputació de València.