El documental 'La huella del barro', del valenciano Rodrigo Márquez, en la preselección de los Goya

Rodrigo Márquez - NEREACOLL-BRAVASTUDIO

VALÈNCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje documental 'La Huella del Barro', escrito y dirigido por el valenciano Rodrigo Márquez y producido por Films on the Road, es uno de los 15 títulos que optan a la nominación al Goya al Mejor Cortometraje Documental en la 41 edición de los premios.

La noticia coincide con el segundo aniversario de la dana del 29 de octubre de 2024. Tras una de las peores inundaciones de la historia de España, un grupo de personas se preocupó por las fotografías familiares.

Desde la Universitat de València (UV) se puso en marcha el proyecto Salvem les fotos con el objetivo de recuperar fotografías dañadas durante la inundación. Poner en valor estos recuerdos, que quedan ya marcados por el barro, y que son imprescindibles para construir la memoria colectiva de L'Horta Sud.

"No puedes volver al pasado a hacer esa foto. Es única". La frase, uno de los testimonios del corto, resume su punto de partida.

'La Huella del Barro' ha sido seleccionado en más de 30 festivales nacionales e internacionales. Ha ganado, entre otros, el premio a Mejor Cortometraje Documental y Mejor Cortometraje Medioambiental en el Festival Internacional de Cine de Alicante; Mejor Cortometraje Documental en el Festival K-lidoscopi; y Mejor Cortometraje Jurado Joven en el Festival Skyline de Benidorm. El 11 de noviembre se proyecta en el Tiempo Sur Film Festival (La Palma), calificador para los Goya 2027.

"Me hace muy feliz esta selección porque reconoce la importancia del trabajo de Salvem les fotos y de la dificilísima situación que han vivido muchas familias. Las fotografías familiares que se han rescatado son irremplazables. Forman parte de la memoria histórica de toda una comarca, y tienen una importancia clave en la recuperación de los afectados por la dana", ha afirmado Rodrigo Márquez.

El desarrollo de la 'La Huella del Barro' como largometraje ha obtenido la única ayuda a la producción otorgada por el Institut Valencià de Cultura en 2026. El largometraje se encuentra ahora mismo en producción y estará también escrito y dirigido por Rodrigo Márquez y producido por Films on the Road.

Los académicos votarán las nominaciones entre el 30 de noviembre y el 10 de diciembre. Las cinco nominaciones de cada categoría se anunciarán el 15 de diciembre, y la gala se celebrará el 6 de febrero de 2027 en el Navarra Arena de Pamplona.