Un documental narra la "extraordinaria" historia del enterrador que conservó la memoria de represaliados del franquismo

Poster del documental - 'EL FIN DEL OLVIDO'

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

'El fin del olvido' es el título de un largometraje documental dirigido por Tono Errando y Batiste Miguel que narra la historia de Leoncio Badía, el enterrador del cementerio de Paterna (Valencia) durante la represión franquista que decidió preservar la identidad de algunas de las personas fusiladas y enterradas en fosas comunes.

Producido por Docu Producciones, la cinta se estrena en la 28 edición de Abycine, el Festival Internacional de Cine Independiente de Albacete.

La película parte de esta historia real que encierra "una extraordinaria" dimensión humana: Badía ocultó pequeños mensajes con sus nombres dentro de botellas que depositaba junto a sus cuerpos, con la esperanza de que algún día pudieran ser recuperados.

Aquellas botellas, destinadas a atravesar el tiempo, se convierten en el hilo conductor de una película que reflexiona sobre la memoria, el olvido y la capacidad del arte para recuperar las historias de quienes fueron silenciados.

Tomando como punto de partida el universo gráfico de Paco Roca y su novela 'El abismo del olvido', el documental reúne diferentes aproximaciones artísticas a la memoria histórica. A través de obras, procesos creativos, testimonios e imágenes de archivo, 'El fin del olvido' explora cómo distintas disciplinas pueden acercarnos a experiencias del pasado y establecer vínculos emocionales con quienes las vivieron, explican responsables de la producción en un comunicado.

La cinta cuenta con la participación de Paco Roca, Maruja Badía, María Navarro y Arantxa Jansen, junto a un amplio grupo de artistas entre los que figuran Monique Bastiaans, Boke Bazán, Inma Carpena, MacDiego, Kristian Lutaud y Ramiro Buj, Sento Llobell y Elena Uriel, Dani Nebot, Dani Orviz, Juliane Petri, Ibán Ramón, Cento Yuste y Pepe Zapata.

Sus diferentes lenguajes y sensibilidades amplían las posibilidades de representar la memoria, desde la creación gráfica y plástica hasta la intervención artística y la palabra.

"Más allá de reconstruir unos acontecimientos históricos, la película propone una experiencia visual y emocional en la que el arte se convierte en una herramienta para interrogar el pasado desde el presente", recalcan.

"CORAZÓN EMOCIONAL"

El gesto de Leoncio Badía constituye el "corazón emocional" del documental. En un contexto en el que miles de personas fueron ejecutadas y enterradas sin que sus familias pudieran recuperar sus cuerpos, conservar un nombre era una forma de resistencia frente a la desaparición.

Una botella, un papel y unas palabras bastaban para mantener abierta la posibilidad de una identificación futura. A partir de ese gesto, 'El fin del olvido' construye un relato sobre la dignidad de las víctimas, la persistencia de la memoria y la necesidad de transmitirla a las nuevas generaciones. La música original de Miquel Gil y la colaboración especial de La Maria acompañan este recorrido cinematográfico entre el pasado y el presente.

El documental se presenta en la sección Abycine Indie del Festival Internacional de Cine Independiente de Albacete, con las siguientes proyecciones: Jueves 22 de octubre, a las 20:00 horas, en los Cines Odeón Productor, sala IV. Sábado 24 de octubre, a las 17:00 horas, en el Cine Capitol, sala Globalcaja.

Con una duración de 70 minutos, 'El fin del olvido' inicia su recorrido en festivales con una propuesta que une creación artística, memoria histórica y reflexión sobre la capacidad de las imágenes para enfrentarse al silencio.