El documental 'València's: la ciudad que alimenta un cambio sostenible', premiado en Berlin

VALÈNCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El documental 'València's: La ciudad que alimenta un cambio sostenible' --producido en 2025 por el Centro Mundial para la Alimentación Urbana Sostenible (CEMAS), organismo impulsado por el Ayuntamiento de València a través de València Sostenible-- ha sido distinguida con tres galardones internacionales: premio en el Berlin Indie Film Festival 2026, mejor cortometraje documental en el Bracciano Film Festival y Best of Show en el Docuvision International Film Festival (Winter 2026).

La pieza, que apuesta por la sostenibilidad alimentaria y la lucha contra el desperdicio de alimentos, ha recibido además tres menciones honoríficas en el Italia Green Film Festival, el Madonie Film Festival y los Sicilian Film Awards.

A estos reconocimientos se suman siete selecciones oficiales en festivales internacionales de prestigio, entre ellos el Babul Eco Film Festival, el Depth of Field International Film Festival, el Documentaries Without Borders International Film Festival, los Iconic Indie Film Awards, el Toronto / Los Ángeles Documentary Feature & Short Film Festival, el Texas Documentary Film Festival Winter 2026 y el LifeArt Festival.

Estos certámenes constituyen plataformas relevantes para el cine independiente y documental de temática social y medioambiental y contribuyen a dar visibilidad internacional a proyectos audiovisuales comprometidos con los grandes retos contemporáneos.

La presencia del documental en estos foros refuerza la proyección exterior de la ciudad como referente en políticas alimentarias urbanas y sostenibilidad.

'València's: La ciudad que alimenta un cambio sostenible' es un cortometraje documental de 11 minutos y 9 segundos de duración que aborda, desde una perspectiva divulgativa y rigurosa, el desafío global del desperdicio alimentario. A partir del dato de que cada año se pierde o desperdicia aproximadamente un tercio de los alimentos producidos en el mundo, la pieza muestra cómo València lleva casi una década impulsando iniciativas para transformar su sistema alimentario y avanzar hacia un modelo más sostenible.

En este contexto se presenta el proyecto MagNuS -Magnitud, Nutrición y Sostenibilidad- promovido por el CEMAS junto a la Fundació Lluís Alcanyís de la Universitat de València, el Palau de Congressos de València y su empresa de restauración, Gourmet Catering &Eventos, con el apoyo de Naria.

El documental muestra el desarrollo de esta iniciativa colaborativa, centrada en prevenir y reducir el desperdicio alimentario en el sector del turismo de reuniones y en grandes eventos como congresos y convenciones.

A través de testimonios de responsables institucionales, investigadores, empresas y entidades sociales, la obra muestra cómo la mejora de la planificación, la medición de excedentes y su correcta redistribución o valorización permiten reducir el impacto ambiental, optimizar recursos y reforzar la dimensión social de la alimentación sostenible.

PROYECTO MAGNUS

El proyecto MagNuS articula a administraciones públicas, universidades, centros de investigación, empresas del sector alimentario y entidades sociales para abordar de forma operativa el problema del desperdicio en un punto crítico del sistema alimentario: los grandes eventos, donde se concentran en poco tiempo elevados volúmenes de producción.

La iniciativa se implementa en el Palau de Congressos de València y ha permitido mejorar la planificación alimentaria de los eventos, ajustar las cantidades producidas y reducir el volumen de excedentes generados. Los alimentos aptos para el consumo se canalizan hacia entidades sociales, mientras que los restos no aprovechables se integran en circuitos de economía circular, como el compostaje.

MagNuS incorpora además herramientas digitales de trazabilidad que permiten registrar el destino de los excedentes, medir el impacto generado y reforzar la transparencia del proceso, en línea con la normativa vigente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El concejal de Mejora Climática y Eficiencia Energética, Carlos Mundina, ha destacado que "este reconocimiento internacional pone en valor la apuesta global y transversal del Ayuntamiento por la sostenibilidad en todos sus ámbitos, también en el de la alimentación".

"València está demostrando que la innovación, la cooperación entre instituciones y la implicación del sector privado y del tercer sector pueden traducirse en soluciones reales frente al desperdicio alimentario", ha agregado.

Mundina ha subrayado asimismo "la alta calidad técnica y narrativa del documental, que consigue trasladar de forma clara y accesible un proyecto complejo y pionero, convirtiéndolo en una herramienta de sensibilización y transferencia de conocimiento".

Desde el pasado mes de enero, el CEMAS se ha integrado, junto con la extinta Fundación València Clima i Energia, en el nuevo Organismo Autónomo Municipal València Sostenible, creado por el Ayuntamiento para unificar y reforzar las políticas públicas en materia de sostenibilidad ambiental, energética y alimentaria.

Esta reorganización institucional "permite abordar de forma coordinada y transversal los retos del calentamiento global, la eficiencia energética y la promoción de sistemas alimentarios más justos, saludables y resilientes, consolidando a València como ciudad laboratorio en innovación urbana sostenible", defiende el consistorio.

'València's: La ciudad que alimenta un cambio sostenible' está disponible de forma gratuita en el canal oficial de YouTube de València Sostenible, con el objetivo de facilitar su acceso a la ciudadanía, a la comunidad educativa y científica y a todas aquellas personas interesadas en la sostenibilidad alimentaria y la economía circular.