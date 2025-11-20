El DOGV publica la convocatoria de ayudas 'Vive municipios dana' para la compra de vivienda en localidades afectadas

Estado actual de una calle de Sedaví afectada por la dana del 29 de octubre de 2024, a 22 de octubre de 2025, en Sedaví, Valencia (España) - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado la convocatoria de las ayudas del plan especial 'Vive municipios dana', destinadas a subvencionar la compra de viviendas en las localidades afectadas por las riadas del 29 de octubre de 2024.

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha subrayado en un comunicado que estas ayudas "ofrecen una respuesta a las personas que perdieron su casa para que puedan volver a tener un hogar y reconstruir su proyecto de vida".

El presupuesto total es de 30 millones de euros y la primera convocatoria en 2025 se convoca por tres millones de euros, que, según ha explicado Camarero, permitirán financiar "el 10 por ciento del precio de adquisición de una vivienda ya construida en los municipios afectados, con un límite de 20.000 euros por hogar".

Para poder ser beneficiarias, las personas solicitantes debían residir en los municipios afectados en el momento del temporal y haber adquirido una nueva vivienda para atender sus necesidades residenciales, siempre que la anterior hubiera resultado destruida o afectada grave o estructuralmente, circunstancia que deberá acreditarse mediante informe técnico.

Las ayudas cuentan con requisitos económicos, de modo que las personas beneficiarias deben tener ingresos situados entre 1,5 y 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y no disponer de otra vivienda a menos de 30 kilómetros de la afectada, salvo la dañada.

RESIDENCIA HABITUAL DURANTE DIEZ AÑOS

La nueva vivienda deberá destinarse a residencia habitual y permanente durante un mínimo de diez años, con obligación de empadronamiento en un plazo de tres meses desde la concesión y la incorporación en la escritura de compraventa de las condiciones asociadas a la subvención.

Las ayudas podrán solicitarse durante diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el DOGV y el orden de resolución de las mismas será por presentación de solicitudes.

La tramitación puede realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat o presencialmente, en los registros habilitados para ello. Los listados provisionales y definitivos de solicitudes admitidas y denegadas se publicarán en la sede electrónica y en la página web de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.