El DOGV publica la convocatoria del concurso para nombrar a un director de la radio de À Punt, cargo de nueva creación

VALÈNCIA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este lunes la resolución por la que se convoca el concurso para la propuesta de nombramiento de la dirección de radio de À Punt, cargo de nueva creación en la estructura de la radiotelevisión pública.

El documento recoge que la Ley 2/2024, de 27 de junio, de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) prevé que corresponde a la dirección general "proponer al Consejo de Administración la plantilla de personal y el organigrama, y nombrar y cesar, con criterios de profesionalidad, al personal directivo".

Respecto a las funciones de la dirección de la radio, se establece que corresponderá a la misma "definir la línea editorial de la emisora conforme a los valores del servicio público: pluralidad, veracidad, diversidad y proximidad", así como "supervisar la planificación, producción y emisión de programas informativos, culturales, educativos y de entretenimiento".

También "elaborar el plan anual de programación y coordinar su ejecución; establecer objetivos de audiencia, calidad y relevancia social; coordinar con televisión y digital; dirigir al equipo de redactores, técnicos, productores y colaboradores; fomentar un clima de trabajo ético y profesional; promover la formación continua del personal; garantizar la calidad técnica de las emisiones en directo y en diferido, o coordinar con el área técnica la gestión de estudios, equipos y sistemas de transmisión".

A la dirección de radio corresponderán, asimismo, las funciones de "supervisar el cumplimiento de los horarios, parrillas y estándares de producción; asegurar el respeto a la legislación audiovisual, protección de menores, propiedad intelectual y derechos de autor; velar por el cumplimiento del libro de estilo, el código ético y los principios de imparcialidad y rigor informativo; analizar datos de audiencia, impacto social y calidad percibida, y promover innovaciones en formatos, lenguajes y plataformas".

REQUISITOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

En cuanto a los requisitos para las personas candidatas, estas tendrán que tener la nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión Europea, contar con experiencia en el desempeño de "similares funciones" a las asignadas al puesto, tener cumplidos los 18 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa o poseer "capacidad funcional" para el desempeño de las tareas, entre otros.

La persona que resulte seleccionada se vinculará a la entidad por un contrato de alta dirección y tendrá un contrato de duración indefinida y régimen de dedicación exclusiva.

Respecto a los criterios de selección y méritos, se valorará "la solvencia profesional y técnica; la experiencia en trabajos desarrollados en el sector público instrumental o en el sector privado y resto de conocimientos y experiencia relacionados con las funciones del puesto; la formación en igualdad de género; el conocimiento de idiomas y cualquier otro mérito específico relacionado con las funciones asignadas al puesto convocado".

El plazo para la presentación de las solicitudes será de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente de publicarse la convocatoria en la página web de la CACVSA. Las solicitudes deberán presentarse antes de las 15.00 horas del último día de plazo.

La comisión de valoración que examinará las candidaturas presentadas y evaluará sus méritos de estas estará formada por el director general de la CACVSA, Francisco Aura; el director de contenidos y programación, Francesc Picó; la directora de gestión corporativa, Sonia Galdón; la directora del departamento jurídico, Mª José Guiralt; y la directora de personal, Ana Pérez.

EL VALENCIANO PUNTUARÁ LO MISMO QUE OTROS IDIOMAS: 0,1 PUNTOS

El procedimiento selectivo constará de una primera fase de valoración de méritos y curricular y una segunda de entrevista y defensa del proyecto presentado.

En la primera, hasta un máximo de cuatro puntos, se valorará la experiencia profesional en puestos de dirección o de comunicación con un máximo de 3 puntos, la formación complementaria adaptada al perfil del puesto con un máximo de 0,8 puntos, la formación específica en igualdad de género con un máximo de 0,1 puntos, los conocimientos del valenciano con un máximo de 0,1 puntos y los conocimientos en otros idiomas con un máximo de 0,1 puntos.

En la segunda, con un máximo de tres puntos se comprobará, valorará y determinará en una entrevista "la competencia, aptitud, habilidades y capacidades" de la persona candidata, y con hasta un máximo de otros tres puntos la defensa del proyecto presentado.