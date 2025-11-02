Domingo con baja probabilidad de rachas muy fuertes de viento en el norte de Castellón

Archivo - Playa de la Malvarrosa afectada por fuertes rachas de viento provocadas por la DANA, a 4 de septiembre de 2023, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este domingo hay baja probabilidad de rachas muy fuertes de viento del noroeste en zonas expuestas del norte de Castellón. Además, hay probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en la mitad norte a primeras horas y en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante al final del día.

Así lo indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apunta que el cielo estará con intervalos nubosos a primeras horas, tendiendo a poco nuboso con nubes altas al mediodía y aumentando de nuevo a nuboso en el sur de Valencia y norte de Alicante a últimas horas.

Asimismo, el viento soplará flojo del oeste, ocasionalmente moderado en el interior del norte de Castellón y en Valencia; por la tarde tenderá a componente este en el litoral del sur de Valencia y norte de Alicante.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas ascenderán, y las máximas descenderán en el interior de Castellón y se mantendrán con pocos cambios en el resto.

Por provincias, en la de Castellón los termómetros anotarán 24º de máxima en Castelló de la Plana, Vall d'Uixó y Vinaròs, y 17º en Morella. Las mínimas oscilarán entre los 8º de Morella y los 15º de Vinaròs.

En Valencia, el mercurio alcanzará los 27º de máxima en València, 26º en Gandia, 24º en Ontinyent y 20º en Requena. Por su parte, las mínimas se situarán entre los 9º de Requena, 13º en Ontinyent y 17º en Gandia y València.

Finalmente, en Alicante se esperan máximas de 28º en Alicante y Elche, 27º en Orihuela, 26º en Dénia y 23º en Alcoi. Las mínimas serán de 12º en Alcoi, 14º en Orihuela, 15º en Elche, 16º en Dénia y 17º en Alicante.

Por su parte, para este domingo el Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales bajo-medio en toda la Comunitat Valenciana.