Domingo con chubascos acompañados de tormenta localmente fuertes en el norte de Castellón

VALÈNCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vive un domingo con chubascos acompañados de tormenta que pueden ser localmente fuertes en el norte de Castellón en la segunda mitad del día y no se descarta que puedan producirse en otras zonas de la mitad norte más débiles y aislados. Además, habrá intervalos de nubes altas con nubosidad de evolución diurna.

Así lo señala la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apunta que el viento soplará variable y tenderá a predominar la componente este en las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas ascenderán de forma generalizada y las máximas descenderán, salvo en el interior y los litorales donde no cambiarán.

Por provincias, en la de Castellón, los termómetros anotarán 29º de máxima en la Vall d'Uixó y Castelló de la Plana, 27º en Vinaròs y 23º en Morella. Las mínimas oscilarán entre los 13º de Morella y los 19º de Castelló de la Plana.

En Valencia, el mercurio alcanzará los 30º de máxima en Ontinyent y Gandia, y los 28º en Requena y València. Por su parte, las mínimas se situarán entre los 15º de Requena, 17º en Ontinyent, 20º en Gandia y 21º en València.

Finalmente, en Alicante se esperan máximas de 31º en Orihuela; 29º en Elche, Dénia y Alicante, y 27º en Alcoi. Las mínimas serán de 17º en Alcoi; 19º en Dénia, Elche y Orihuela, y 20º en Alicante.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias ha decretado para este domingo el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales alto en la provincia de Valencia y Alicante, y bajo-medio en la de Castellón.