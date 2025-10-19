Domingo con cielo con intervalos de nubes bajas en la Comunitat Valenciana

Archivo - Cielo con nubes sobre València. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vive una jornada de domingo con cielo con intervalos de nubes bajas por la mañana, que tenderán a disiparse al mediodía y quedar poco nuboso. A últimas horas tenderá a aumentar de nuevo la nubosidad.

Así lo señala la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que indica que hay probabilidad de brumas y bancos de niebla en el interior de la mitad sur por la mañana. Igualmente, el viento sopla flojo del oeste a primeras y últimas horas, girando a sur por la tarde.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán con pocos cambios. Por provincias, en la de Castellón los termómetros anotarán 23º de máxima en la Vall d'Uixó, Castelló de la Plana y Vinaròs, y 21º en Morella. Las mínimas oscilarán entre los 9º de Morella y los 16º de Vinaròs.

En Valencia, el mercurio alcanzará los 25º de máxima en València, Ontinyent y Gandia, y 22º en Requena. Por su parte, las mínimas se situarán entre los 11º de Requena, 12º en Ontinyent, 14º en Gandia y 15º en València.

Finalmente, en Alicante se esperan máximas de 25º en Alicante, Dénia y Orihuela; 24º en Elche y 22º en Alcoi. Las mínimas serán de 11º en Alcoi, 14º en Elche y Orihuela, y 15º en Alicante y Dénia.

Por su parte, para este domingo el Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales bajo-medio en toda la Comunitat Valenciana.