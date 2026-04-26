Domingo soleado y tranquilo en la Comunitat Valenciana, con temperaturas máximas en ascenso y mínimas en descenso

Predicción del tiempo para este domingo 26 de abril de 2026 en la Comunitat Valenciana
Predicción del tiempo para este domingo 26 de abril de 2026 en la Comunitat Valenciana - AEMET
Europa Press C. Valenciana
Publicado: domingo, 26 abril 2026 10:01
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VALÈNCIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vivirá una jornada de domingo con las temperaturas mínimas en ligero descenso y las máximas en ligero ascenso, que rozarán los 24 grados en València y Castelló de la Plana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En general, los cielos tendrán intervalos de nubes altas y tenderán a poco nubosos. En cuanto al viento, en el litoral de Alicante soplará moderado del noreste y en el resto, flojo de dirección variable y tenderá a predominar la componente este en horas centrales.

Respecto a las temperaturas, en las capitales de provincia las máximas serán de 24º en València y Castelló de la Plana y se quedarán en 21º en Alicante, mientras que las mínimas rondarán los 11-12º.

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