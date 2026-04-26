Domingo soleado y tranquilo en la Comunitat Valenciana, con temperaturas máximas en ascenso y mínimas en descenso

Predicción del tiempo para este domingo 26 de abril de 2026 en la Comunitat Valenciana - AEMET

VALÈNCIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vivirá una jornada de domingo con las temperaturas mínimas en ligero descenso y las máximas en ligero ascenso, que rozarán los 24 grados en València y Castelló de la Plana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En general, los cielos tendrán intervalos de nubes altas y tenderán a poco nubosos. En cuanto al viento, en el litoral de Alicante soplará moderado del noreste y en el resto, flojo de dirección variable y tenderá a predominar la componente este en horas centrales.

Respecto a las temperaturas, en las capitales de provincia las máximas serán de 24º en València y Castelló de la Plana y se quedarán en 21º en Alicante, mientras que las mínimas rondarán los 11-12º.