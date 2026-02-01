El domingo trae nubes y precipitaciones a la Comunitat Valenciana

Previsión meteorológica en la Comunitat Valenciana este domingo - AEMET

VALÈNCIA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana espera este domingo intervalos nubosos, más abundantes en las horas centrales, cuando se esperan precipitaciones en la mitad sur, que serán probables en el resto del territorio, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante esta jornada soplará viento flojo del oeste, con intervalos de intensidad moderada en Valencia y Alicante, ha detallado la agencia estatal.

Asimismo, las temperaturas experimentarán pocos cambios, con máximas de hasta 19ºC en la ciudad de Alicante, de 18ºC en València y de 16ºC en Castelló de la Plana. Las mínimas en las capitales provinciales son de entre 10-11ºC.