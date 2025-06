Don Diablo y Alok sustituirán en Medusa Festival a Alesso tras sus cancelaciones por un tinnitus

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Medusa Festival, que se celebrará en Cullera (Valencia) del 7 al 11 de agosto, anuncia la sustitución de uno de los cabezas de cartel de su undécima edición. Se trata del dj sueco Alesso, uno de los headliners de la jornada del viernes, 8 de agosto, que ha comunicado que cancela toda su gira europea debido a un tinnitus, un zumbido en los oídos que revela una preocupante lesión en su aparato auditivo. Para reemplazarlo, el certamen valenciano incorpora a "dos grandes estrellas de la música electrónica": el brasileño Alok (#4 en el Top 100 DJ Mag) y al holandés Don Diablo (#15).

Ya en febrero, Alesso anunció la cancelación de la mayoría de su tour de invierno a causa del tinnitus, que también ha afectado a otras figuras mundiales de la cabina como Martin Garrix, Zedd y Eric Prydz.

El artista sueco ha comunicado a todos los festivales europeos --incluido Tomorrowland-- que cancela sus ac- tuaciones en el continente este verano. Sí mantiene, en cambio, sus compromisos en EEUU, donde reside des- de hace años, pero sus médicos le han desaconsejado los viajes largos en avión y desplazarse a Europa durante este periodo a fin de preservar su salud.

La organización de Medusa ha desvelado, en reemplazo de Alesso, el regreso a Cullera de Don Diablo, que en 2023 ya encandiló al público medusero con su energía y su puesta en escena futurista. El holandés es uno de los pioneros del future house y ha conquistado los escenarios globales desde hace una década.

Durante su anterior visita a Cullera, su álbum 'Future' (2018) afianzó su sonido distinti- vo, mientras que himnos como 'Cutting Shapes', 'On My Mind' y su remix de 'Let Me Love You' de DJ Snake, han acumulado cientos de millones de reproducciones. Además, ha colaborado con artistas como Gucci Mane, Emeli Sandé y Ty Dolla $ign, y ha liderado su sello Hexagon como plataforma clave para talentos emergentes. Además, Alok hará su debut en Valencia.

Embajador global del Brazilian Bass, reconocido por su poderoso set en vivo y su distintivo estilo, el brasileño lleva varios años instalado dentro de los 5 mejores deejays del mundo en el ránking anual de DJ Mag. Su megahit 'Hear Me Now' (con Bruno Martini y Zeeba) ha superado los mil millones de reproducciones.

Otros éxitos como 'Never Let Me Go', 'Ocean' (junto a Khalid), y sus colaboraciones con grandes como John Legend, The Chainsmokers y Ava Max, han consolidado su estatus internacional.

Con este relevo obligado y tres fichajes de última hora (el madrileño Danny Ávila, el italiano Marco Faraone y el neerlandés Toman), se cierra definitivamente el cartel de Medusa.