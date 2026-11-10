Dos accidentes complican la circulación en la A-31, en Monforte del Cid, y en la A-7, en Paterna

Retenciones en la A-31 - DGT

VALÈNCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos accidentes registrados esta mañana complican la circulación en la A-31, a la altura de Monforte del Cid (Alicante), y en la A-7, en Paterna (Valencia), según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Uno de los incidentes ha tenido lugar en el punto kilométrico 219 de la A-31, en Monforte del Cid, lo que ha provocado el corte del carril izquierdo y ha dificultado el acceso a Alicante.

Por otro lado, en Valencia, un accidente ha complicado la circulación en la A-7, sentido Castellón. Como consecuencia hay tráfico lento de más de dos kilómetros.