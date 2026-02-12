Dos accidentes en la A-7, uno en la zona de Torrent, complican la circulación

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Valencia - GUARDIA CIVIL DE VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos accidentes registrados esta mañana en dos puntos de la A-7, uno de ellos en la zona de Torrent (Valencia), están complicando la circulación.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), uno de los incidentes ha tenido lugar en Valencia, en la zona de Torrent, sentido Castellón.

El segundo accidente se ha registrado en la A-7, en Almería, Aguadulce, sentido a la capital almeriense.