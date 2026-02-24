Dos detenidos acusados de estafar 217.000 euros a una mujer con falsas inversiones inmobiliarias

Vehículo policial - JEFATURA

VALÈNCIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito continuado de estafa tras defraudar 217.000 euros a una mujer mediante falsas inversiones inmobiliarias en Madrid, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La pareja captó a la víctima a través de una red social con promesas de alta rentabilidad económica. Fue interceptada en la estación de tren de Joaquín Sorolla cuando iban a reunirse nuevamente con la víctima.

La investigación se inició por parte del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Patraix, después de que la víctima, acompañada por su letrada, interpusiera una denuncia en la que manifestó que había sido engañada por un supuesto inversor inmobiliario al que conoció en noviembre de 2025 a través de una red social.

Tras un primer contacto, el presunto estafador le propuso continuar las conversaciones por una aplicación de mensajería instantánea, donde comenzó a ofrecerle participar en la compra de dos inmuebles en Madrid que, supuestamente, generarían beneficios de hasta 60.000 euros. Con el fin de dotar de apariencia real al negocio, el principal investigado se desplazó hasta Valencia para reunirse personalmente con la víctima.

En un primer encuentro logró que le entregara 110.000 euros para la adquisición de un inmueble que prometía óptimas rentabilidades. Una semana más tarde, volvió a citarla en la estación de Joaquín Sorolla de Valencia, donde obtuvo otros 100.000 euros, incrementándose así la supuesta inversión en 210.000 euros.

Durante los meses de diciembre y enero, el investigado continuó solicitándole nuevas cantidades de dinero bajo distintos pretextos relacionados con gastos derivados de la compra de los inmuebles. Estos pagos, realizados mediante ingresos en cajeros o transferencias, superaron los 7.000 euros adicionales.

Ante la falta de información sobre el estado de las inversiones y las continuas peticiones de más dinero, la víctima acudió a un despacho de abogados, donde fue informada de que podría estar siendo objeto de una estafa. Inmediatamente después formalizó la correspondiente denuncia en dependencias de la Policía Nacional, asumiendo las pesquisas.

Los investigadores, tras tener conocimiento de que el presunto estafador había citado nuevamente a la mujer en la estación del AVE para supuestamente informarle sobre el estado de sus inversiones, establecieron entonces un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones.

Momentos después, los agentes observaron al principal investigado dirigirse al punto de encuentro acompañado de una joven, la cual también colaboraba en la estafa. Por estos hechos, ambos fueron interceptados e identificados por los policías, antes de que trataran de nuevo de engañar a la víctima, siendo detenidos como presuntos responsables de un delito de estafa por un importe de 217.000 euros.

Los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares.