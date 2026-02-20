Dos detenidos acusados de robar una cadena de oro a un anciano en Torrevieja con el método del abrazo

1061933.1.260.149.20260220134610 Momento del robo de la cadena de oro - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer y un hombre acusados de un delito de hurto como presuntos autores del robo, mediante el conocido como método el abrazo, de una cadena de oro a un anciano mientras paseaba por el municipio alicantino de Torrevieja.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado martes, alrededor de las 13.00 horas, cuando el instituto armado recibió la llamada de un vecino que manifestaba haber presenciado cómo una mujer sustraía la cadena a esa persona mayor.

Según ha explicado la Guardia Civil en un comunicado, el hurto ocurrió en las inmediaciones de la conocida Curva del Palangre. El testigo logró captar con su teléfono móvil el momento exacto de la sustracción y, con ello, aportar una prueba "que resultó clave para el desarrollo de la posterior investigación policial".

Tras recabar información sobre el vehículo en el que la mujer y un varón habían huido del lugar de los hechos, se activó de inmediato un dispositivo de búsqueda para la localización de los presuntos autores del hurto.

Minutos después, dos patrullas que se encontraban cubriendo una de las salidas de Torrevieja localizaron el vehículo sospechoso y le dieron el alto. Una vez realizada la primera verificación, los agentes comprobaron que tanto la descripción del turismo como la de sus ocupantes coincidían plenamente con la facilitada por el testigo.

Así, se llevó a cabo un registro exhaustivo del vehículo y de sus ocupantes, durante el que se acabó localizando, en uno de los bolsillos del pantalón de la mujer, la cadena de oro presuntamente sustraída.

Por estos hechos, ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de hurto. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó la puesta en libertad de ambos con la imposición de medidas cautelares.

La Guardia Civil, aunque dispone de imágenes de la víctima del hurto, ha solicitado colaboración ciudadana para lograr su identificación y poder devolverle la cadena de oro recuperada tras los arrestos.