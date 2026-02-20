Dos detenidos acusados de varios robos en viviendas de Bétera

Uno de los detenidos en la operación - OPC
VALÈNCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha detenido a dos hombres acusados de varios robos con fuerza en la localidad valenciana de Bétera, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.
Los agentes tuvieron conocimiento por trasmisiones de que un vehículo de alta gama, involucrado con anterioridad en robos en interior de viviendas, había sido detectado por zona de Mas Camarena dirección CV-35 después de robar en una vivienda en Bétera.
Posteriormente, los agentes tuvieron constancia de que algo más tarde fue detectado por las cámaras de lector de matrículas entrando en la localidad de San Antonio de Benagéber por CV336, dirección Ribaroja.
Los agentes se trasladaron para intentar interceptar el vehículo. A continuación, se recibió aviso de que el vehículo acababa de ser visto se había dado a la fuga, pero se informó de que los autores estaban en uno de los chalets, por lo que se hizo un despliegue por esa calle y alrededores, realizando así un cerramiento entre Policía Local de San Antonio de Benagéber, Policía Local de Ribaroja y Guardias Civiles.
Los agentes procedieron a entrar al chalet cuando de repente salieron dos hombres a la carrera, siendo interceptado uno de ellos en el mismo chalet por indicativos de Policía Local y guardias civiles. El resto de agentes avistaron al segundo hombre en la vivienda y fue rápidamente interceptado y detenido.
Los agentes detuvieron a dos hombres de 33 y 38 años y de nacionalidad albanesa por delitos de robo con fuerza en interior de vivienda, daños y resistencia grave a los agentes de la autoridad. Se trata de una banda criminal de origen albanés con un potencial interés policial a nivel nacional por un elevado número de antecedentes por robos en vivienda.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de La Pobla de Vallbona. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Paterna.