Dos detenidos en Alicante acusados de estafar más de 200.000 euros a una mujer en falsas inversiones

ALICANTE, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a dos hombres de 22 y 36 años acusados de estafar más de 200.000 euros a una mujer en supuestas inversiones. Los agentes continúan con la investigación para localizar y arrestar a más personas que podrían estar implicadas en el caso.

Las pesquisas se iniciaron después de que la víctima denunciara ante el cuerpo policial que había sido víctima de una estafa por parte de personas que al parecer le habían ofrecido "grandes ganancias" con esas inversiones.

Según manifestó la perjudicada en su denuncia a los agentes, vio en redes sociales un vídeo en el que "personas muy conocidas del mundo empresarial y de la banca prometían mediante inversiones unas enormes ganancias", según informa la Policía Nacional en un comunicado.

La mujer, al creer que se trataba de algo real, aportó su número de teléfono y fue contactada por una persona que le convenció de que las inversiones que pudiera realizar eran "totalmente seguras" y "había mucho beneficio".

HASTA DIEZ TRANSFERENCIAS

La perjudicada, convencida de que se trataba de inversiones legales y reales, hizo hasta diez transferencias a diferentes cuentas. Todas ellas sumaban casi 206.000 euros y conoció con el paso del tiempo que "todo había sido un engaño" y "había sido estafada".

Los agentes iniciaron una investigación en la que averiguaron que el dinero estafado a la víctima al parecer había ido a parar a diferentes cuentas bancarias de, al menos, cuatro personas. Al seguir con las comprobaciones y mediante diferentes gestiones policiales, identificaron a un varón de 36 años que fue localizado en Alicante y había recibido en su cuenta bancaria 78.000 euros procedentes de la estafa, por lo que fue detenido.

Más tarde, los agentes realizaron un seguimiento al investigado, quien fue sorprendido mientras entregaba 39.000 euros a otro varón acusado de estar implicado en los hechos y que había sido quien presuntamente había contactado previamente con el primer sospechoso y le había convencido de participar en un negocio en el que recibiría dinero en su cuenta, por lo que fue captado en ese momento como "mula" o receptor de dinero procedente de delitos.

Finalmente, los agentes detuvieron al segundo varón, de 22 años de edad, por la presunta comisión de un delito de estafa. Los agentes continúan con la investigación para localizar y detener al resto de presuntos implicados en esta estafa.

Los arrestados, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Alicante.

La Policía Nacional aconseja tener "mucha precaución" a la hora de invertir dinero y "desconfiar de páginas web o empresas que no tengan un conocido historial en el mundo de las inversiones". Además, advierte de "la utilización de la inteligencia artificial por parte de personas con la que manipulan la imagen de personas conocidas para hacer creer a los inversores de que las inversiones mediante esa plataforma son seguras".