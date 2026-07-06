Dos detenidos en Alicante por introducir en el mercado pescado tratado con medicamentos y robado en piscifactorías

ALICANTE, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en una operación desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Alicante, ha detenido a dos hombres de 36 y 43 años acusados de delitos contra la salud pública, receptación, falsedad documental y relativos al mercado y los consumidores, tras presuntamente introducir en el mercado pescado tratado con medicamentos que había sido robado de jaulas de acuicultura, propias de piscifactorías, y que al parecer querían comercializar como si se tratara de ejemplares de captura salvaje.

Así, la investigación se inició cuando se recibió una información sobre la posible comercialización en la lonja del municipio alicantino de Santa Pola de pescado que podría proceder de robos en piscifactorías.

Además, existían indicios de que dicho producto "había sido sometido a tratamientos veterinarios y no era apto para el consumo humano", según un comunicado del instituto armado, que ha precisado que "los análisis realizados confirmaron la presencia de residuos de medicamentos en parte del producto intervenido".

Las primeras gestiones permitieron comprobar que el día anterior se habían presentado a la venta 40 cajas de pescado, principalmente lubinas y lecholas, que fueron distribuidas a compradores de las provincias de Alicante, Barcelona y Tarragona, así como a Mallorca.

Paralelamente, los investigadores tuvieron conocimiento de que una piscifactoría de San Pedro del Pinatar (Murcia) había sufrido hasta la fecha el robo de aproximadamente 700 kilos de lechola, especie que se encontraba en periodo de retirada tras haber recibido tratamiento medicamentoso.

Asimismo, se constató que las lubinas comercializadas presentaban características compatibles con ejemplares procedentes de instalaciones de acuicultura de la misma zona.

Ante el posible riesgo para la salud pública, la Guardia Civil coordinó de forma inmediata la inmovilización del pescado distribuido y puso los hechos en conocimiento de los servicios competentes de Salud Pública.

En colaboración con inspectores sanitarios se tomaron muestras del producto recuperado para su análisis, cuyos resultados confirmaron la presencia de residuos de medicamentos. La investigación permitió determinar que el pescado supuestamente había sido introducido en el circuito comercial mediante documentación que simulaba un origen legal, ocultando tanto su procedencia ilícita como su verdadera naturaleza. De este modo, el producto fue comercializado como pescado de captura salvaje, pese a proceder de instalaciones de acuicultura.

227 KILOS DE LUBINA Y LECHOLA INTERVENIDOS

Como resultado de la operación, se recuperaron e inmovilizaron 227 kilos de lubina y lechola, para evitar que llegaran al consumidor final, y los agentes detuvieron a estas personas por su supuesta participación en los hechos.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Alicante desarrolló la operación y las diligencias fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche en funciones de guardia.

Los detenidos quedaron en libertad tras su puesta a disposición judicial. La investigación continúa abierta para determinar la cuantía total del pescado presuntamente sustraído y esclarecer por completo los hechos.