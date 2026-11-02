Dos detenidos cuando intentaban escapar de la vivienda de Enguera en la que habían robado

Archivo - Detenido por la Guardia Civil en la operación - OPC - Archivo

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres cuando se encontraban robando en el interior de un domicilio en la localidad valenciana de Enguera, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Tras recibir aviso de la Central Operativa de Servicios, los agentes, sobre las 19.15 horas, se desplazaron a una vivienda de la localidad por la posible presencia de personas en su interior, pese a que la propietaria manifestó que no debería haber nadie.

Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con una vecina, quien manifestó que había escuchado ruidos procedentes del interior de la casa. Tras realizar diferentes comprobaciones, los agentes accedieron al inmueble mediante escalo a la parcela y, a través de una ventana practicable, entraron. Todo ello con la colaboración en la vigilancia exterior del perímetro de la Policía Local de Enguera.

Una vez dentro, los agentes localizaron a dos hombres, de 19 y 38 años y nacionalidad argelina, junto a la puerta principal tratando de salir del inmueble. Se les detuvo por un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto de Navarrés en colaboración con la Policía Local de Enguera. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Xàtiva Plaza número 2.