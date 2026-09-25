Dos detenidos tras robar el bolso y el móvil de una mujer en el aparcamiento de un supermercado de Aspe

Imágenes de los dos detenidos por presuntamente cometer el robo - MONTAJE A PARTIR DE GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de 25 y 26 años, acusados de robar a una mujer el bolso y el teléfono móvil del interior de su coche en el aparcamiento de un supermercado de Aspe (Alicante), ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los hechos ocurrieron cuando un desconocido alertó a la víctima, que acababa de subirse a su vehículo, de que se le habían caído monedas al suelo. Mientras la conductora bajaba del automóvil para comprobarlo, otro varón presuntamente aprovechó el momento para hurtarle esas pertenencias.

Al percatarse de lo sucedido, la propietaria observó que los sospechosos huyeron a bordo de un turismo de alquiler. Durante la fuga, colisionaron contra uno de los pilares de sustentación del aparcamiento subterráneo, tras lo que abandonaron el vehículo y continuaron a pie.

La descripción física facilitada por la víctima permitió a efectivos de la Guardia Civil de Aspe desplegados por la zona iniciar la búsqueda de los sospechosos. En menos de 15 minutos, agentes del Área de Investigación y de Seguridad Ciudadana localizaron a dos hombres cuyas características coincidían con las aportadas por la afectada. Ambos estaban en un túnel situado en un paraje de la localidad.

El operativo culminó tras una persecución a pie por un camino rural no transitable, donde consiguieron interceptar a ambos presuntos autores. Así, los guardias civiles los arrestaron y lograron recuperar los efectos que supuestamente fueron robados. Los investigadores constataron que los dos tenían antecedentes policiales por hechos similares.

Los detenidos, a los que se les atribuye un delito de hurto, han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda, que ha decretado libertad con cargos para ambos.