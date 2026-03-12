Dos detenidos en Torrevieja (Alicante) cuando circulaban con un coche de 80.000 euros robado en Reino Unido

1068436.1.260.149.20260312135657 Fuga frustrada de uno de los detenidos - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 36 y 32 años en el municipio alicantino de Torrevieja cuando circulaban con un vehículo de alta gama valorado en más de 80.000 euros que había sido robado en Reino Unido.

Las actuaciones se iniciaron el pasado 5 de marzo por la mañana, cuando agentes del Puesto Principal de la Benemérita estaban haciendo labores de seguridad ciudadana en el núcleo urbano, según ha detallado el instituto armado en un comunicado.

Durante el servicio, observaron un vehículo de alta gama con matrícula de Reino Unido ocupado por dos varones y comprobaron que carecía del distintivo obligatorio que identifica el país de origen del vehículo.

Ante estas irregularidades, los agentes procedieron a realizar una inspección "más exhaustiva" del turismo, durante la que comprobaron que el número de identificación del vehículo (VIN) tenía "signos de manipulación en diferentes puntos" y que "no" se ajustaba "a los estándares de fabricación y calidad propios de la marca".

Tras realizar las comprobaciones pertinentes y obtener los "datos reales" del vehículo, verificaron que fue robado el año pasado en Reino Unido. Asimismo, los agentes detectaron que el acompañante se había identificado inicialmente con un pasaporte cuya fotografía no correspondía aparentemente con su verdadera identidad.

Por estos hechos, tanto el conductor como quien iba junto a él, ambos de nacionalidad lituana, fueron arrestados 'in situ' como presuntos autores de los delitos de falsedad documental y receptación del vehículo sustraído. Además, se comprobó que sobre el acompañante, al que le constaban antecedentes por ilícitos contra la salud pública y organización criminal, pesaba una orden europea de detención.

FUGA FRUSTRADA

Los detenidos fueron trasladados a dependencias del Puesto Principal de la Guardia Civil de Torrevieja para continuar con las gestiones. Una vez en las instalaciones, cuando se abrió la puerta del vehículo oficial, el acompañante intentó huir a la carrera en presencia de los agentes saltando la barrera de acceso a las dependencias.

Durante el salto, fracturó dicha barrera y sufrió diversas lesiones, aunque finalmente los guardias civiles lo alcanzaron. Como consecuencia de estos hechos, a este arrestado se le imputó un nuevo delito de daños.

Los dos detenidos, junto con el vehículo recuperado, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares a la espera de juicio.