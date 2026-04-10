Dos detenidos en València tras cometer un robo con fuerza en una joyería y fugarse con una moto sustraída

La Policía Nacional detiene a dos varones tras cometer un robo en una joyería y darse a la fuga a bordo de una motocicleta sustraída - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a dos hombres por presuntamente robar con fuerza un establecimiento de compraventa de joyería, tras romper el escaparate con un martillo, y darse a la fuga a bordo de una moto sustraída.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 17.00 horas de este jueves en el distrito de Abastos (Valencia), cuando un testigo observó a dos individuos circular en una motocicleta por la acera.

A la altura de una joyería, uno de ellos descendió del vehículo y, con un martillo, fracturó el escaparate del establecimiento, introdujo su brazo en el interior y robó diversas piezas de joyería para guardarlas en una mochila, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Posteriormente, ambos huyeron rápidamente del lugar a bordo de la motocicleta. El testigo, que se desplazaba en una bicicleta eléctrica, siguió a los sospechosos y comprobó cómo estos abandonaron el vehículo entre unos contenedores y se deshacían de los cascos que portaban y de las prendas de ropa.

Tras alertar de lo sucedido a la sala Cimacc 091, los agentes del Grupo de Respuesta Inmediata a la Criminalidad (GRIC) contactaron con él para ampliar la información. Posteriormente, se desplazaron rápidamente a la zona, donde lograron localizar a los sospechosos en un bar mientras "celebraban el atraco", explica el cuerpo de seguridad.

En el momento del cacheo de seguridad, se les intervinieron multitud de piezas de joyería sustraídas, el martillo utilizado para fracturar la luna del escaparate y dos expositores cilíndricos en el interior de su mochila.

Igualmente, los efectivos recuperaron los cascos y las prendas de ropa utilizadas durante el robo que habían sido arrojadas por los detenidos a la vía pública durante su huida.

LA MOTO TAMBIÉN ERA ROBADA

En cuanto a la motocicleta empleada, tras comprobar el número de bastidor, los agentes verificaron que figuraba también como sustraída en la localidad de Xirivella (Valencia). Además, la placa de matrícula que portaba no correspondía con dicho vehículo, sino con otro que constaba de baja definitiva desde 2024.

Los agentes conversaron con la empleada del establecimiento afectado, quien manifestó que, mientras atendía a unos clientes, escuchó fuertes golpes en el escaparate y comprobó cómo el cristal había sido fracturado y uno de los autores introducía la mano en el interior para sustraer varios expositores de pulseras.

Los detenidos están a la espera de pasar a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza, así como por robo y hurto de uso de vehículo y falsedad documental.