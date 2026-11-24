Archivo - Imagen de archivo de un pleno del Ayuntamiento de Elche - AYUNTAMIENTO DE ELCHE - Archivo

ALICANTE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Elche (Alicante) Samuel Ruiz y Pedro José Sáez no apoyarán --al menos por ahora-- los presupuestos municipales de 2027 en el pleno extraordinario convocado para este jueves, al entender que se han presentado con "prisas", y han pedido al alcalde de la ciudad, Pablo Ruz (PP), que desconvoque la sesión y "que esté dispuesto a sentarse a dialogar" y "a negociar" para "para poder" llegar a un acuerdo.

Así lo ha avanzado Ruiz en declaraciones a los medios de comunicación este martes, después de que en la comisión de Hacienda celebrada el lunes este edil votara en contra de las cuentas y Sáez se abstuviera.

En este sentido, ha dicho que no pueden respaldar los presupuestos de momento porque "no" han sido "partícipes" de ellos y ha afirmado que tanto él como Sáez recibieron el documento "24 horas antes de su primer trámite".

Durante esa comparecencia, no ha concretado cuál será el voto de la portavoz de Vox y compañera de su grupo municipal, Aurora Rodil, que el pasado 18 de noviembre compareció en una rueda de prensa junto a Ruz y el vicealcalde Francisco José Soler, ambos del PP, para presentar el proyecto de presupuestos.

Ruiz cree que "la misión" de Ruz "es sentarse con todos" los miembros del equipo de gobierno "antes de hacer esos anuncios" y "antes de hacer esa rueda de prensa". Además, ha afirmado que "el resultado de las elecciones generales" de este domingo 29 de noviembre puede "influir para bien o para mal en el presupuesto de Elche".

"Lo único que hemos solicitado es un poquito más de tiempo, vamos a darnos ese tiempo de trabajo, vamos a darnos ese tiempo de poder dialogar y vamos a confeccionar, una vez sepamos los resultados del día 29, los mejores presupuestos", ha sostenido.

"FRICCIONES"

Preguntado por el estado de la relación que tienen Sáez y él con Rodil, ha manifestado que es "buena" y "de trabajo", aunque ha reconocido que "también tiene sus fricciones, al igual que en el equipo de gobierno", pero que eso "pasa en cualquier casa, en cualquier empresa, en cualquier negocio".

Igualmente, Ruiz, quien considera que en este caso ha habido "dos problemas", uno de "formas" y otro de "fondo", ha aseverado que "ni hay fractura en Vox" ni "en el equipo de gobierno". En este sentido, espera poder abordar esta cuestión con el alcalde próximamente.

"PRIORIDAD NACIONAL, DESREGULACIÓN Y REMIGRACIÓN"

Respecto a qué medidas concretas pide Vox que estén en los presupuestos del Ayuntamiento de Elche del año que viene, se ha referido a "prioridad nacional, desregulación y remigración". "Creo que eso debe estar", ha sentenciado.

Sobre si ha hablado con la dirección de su partido entre este lunes y este martes por la mañana, Ruiz ha aseverado: "Sí, yo hablo con ellos constantemente. He hablado con algunos, no con todos, y lógicamente mi partido lo que quiere es que se defiendan los principios del partido".

Por su parte, Sáez ha indicado que "lo único" que están reclamando es "un poco de tiempo, sin más", para "estudiar los presupuestos" y verlos de forma pausada, algo que ve necesario antes de hacerse "corresponsable" de las cuentas.

La corporación municipal de Elche la conforman once concejales del PP y tres de Vox, que integran el equipo de gobierno desde 2023, mientras que en la oposición hay doce del PSPV y una de Compromís. La mayoría absoluta se sitúa en 14 ediles.