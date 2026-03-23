Dos geógrafos insisten a la jueza que las alertas indicaban que lo ocurrido el día de la dana era "previsible"

Archivo - Obras de emergencia para la reconstrucción de los puentes de la A-7 sobre el barranco del Poyo, a 30 de abril de 2025, en Quart de Poblet, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Estos puentes fueron dañados tras la Dana del 29 de octubre en Va - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos peritos, geógrafos, insisten a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que lo ocurrido ese día era "previsible" con las alertas previas y los datos mostrados por las diferentes agencias.

Así se han pronunciado estos geógrafos en su declaración ante la jueza de Catarroja que investiga la dana, procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

En la jornada de hoy, los peritos han ratificado el informe que enviaron ya en su día a la jueza en relación con la dana y han señalado que las alertas previas y los datos vertidos por las diferentes agencias indicaban que todo lo ocurrido en la riada era "previsible".

Además, han manifestado que lo ocurrido en la dana es una situación "de libro" en el Mediterráneo. Se han referido a la riada de 1957 y a la pantanada de 1983 y han señalado que les sorprende que en aquéllos años se resolviera todo mucho mejor que en 2024.

En su informe emitido al juzgado, consultado por Europa Press, el objetivo era reconstruir el episodio de lluvias de la jornada del 29 de octubre en las dos principales ramblas tributarias al sector norte de la cuenca de la Albufera, la rambla de Poyo y la de los barrancos de Possalet y de la Saleta.

Las avenidas de estas ramblas ocasionaron graves inundaciones en gran parte de l'Horta Sud, en especial en el piedemonte de la Albufera, pero también en otros sectores del interior de sus cuencas, como en Chiva, Cheste y el Pla de Quart.

Además, los peritos intentaron hacer una reconstrucción minuciosa del episodio pluviométrico en cuanto a la temporalidad y distribución espacial de los volúmenes de agua caídos.

Los geógrafos indicaban en su texto que del episodio del 29 de octubre se podía asegurar que llegó a superar máximos de intensidad horaria en algunos observatorios, como Turís-Masía Calabarra, pero no podía decirse lo mismo del volumen de precipitación caído en 24 horas.

Recordaban que el 19-20 de octubre de 1982 se totalizaron en 24 horas 2.042 hm3 frente a 1.412 hm3 el pasado 29 de octubre de 2024; y decían que probablemente la riada histórica de Sant Carles (Bosch, 1866), del 4 de noviembre de 1864, también superó en volumen a la de 2024.

Por contra, el episodio del 13-14 de octubre de 1957, que dio lugar a la riada del Turia, fue semejante en volumen en la provincia, al totalizar 1.414 hm3. "Estos episodios no son excepcionales en el arco norte del Mediterráneo occidental, si tomamos como elemento de comparación la precipitación total diaria máxima", estimaban.

También señalaban que el episodio de lluvias del 29 de octubre de 2024 se ajustó temporalmente de un modo casi perfecto a ese día. En la provincia de Valencia, el comienzo de la precipitación tuvo lugar sobre las 3 horas en el interior sur de la provincia y cesó casi completamente a las 24 horas.

Los primeros rayos del día --continuaban-- se registraron poco después de las tres de la madrugada, afectando a zonas próximas a la Muela de Cortes, y el primer tren convectivo se formó alrededor de las cinco de la madrugada.

Entre las 5 y las 7 horas de la madrugada, la intensidad ya era torrencial, con acumulados en una hora de 62,2 l/m2 en Pinet y 79,2 en Millares. Las máximas intensidades tuvieron lugar a primeras horas de la tarde, a caballo entre las cuencas del río Magro y la cuenca de la rambla de Poyo. Estas precipitaciones fueron desplazándose a lo largo del día, de modo que afectaron primero a la cuenca baja del Magro, con posterioridad al sector citado de máximas intensidades, y finalmente a la cuenca media del Turia.

En el alto Magro las precipitaciones tuvieron una máxima intensidad entre las 12 y las 16 horas. Esto generó riadas en el abanico aluvial del Magro (l'Alcúdia), en el altiplano de Utiel-Requena, en las cuencas del río de Buñol y en el sector del Turia aguas abajo del Río Reatillo. Pero la principal de estas avenidas fue la que afectó a l'Horta Sud. Las lluvias intensas finalizaron en torno a medianoche, tal y como se desprende del informe.