Dos heridos en Sollana en un choque frontal entre dos vehículos, uno de ellos parado y vacío

Bomberos intervienen en el accidente de Sollana - CONSORCIO BOMBEROS

VALÈNCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 76 años y un hombre de 53 han resultado heridos este jueves por la mañana en un choque frontal entre dos vehículos en la carretera C-3320, a la altura de Sollana (Valencia).

Uno de los vehículos implicados estaba parado en la carretera y se encontraba vacío, mientras el otro estaba ocupado por dos personas y su conductor ha quedado atrapado en el interior, informa el Consorcio Provincial de Bomberos.

Tras recibir a las 10.40 horas el aviso, se han desplazado dos dotaciones de Catarroja y Silla, con sargento de Torrent. El conductor atrapado ha sido excarcelado y transferido a los servicios sanitarios. Los trabajos de los bomberos han finalizado a las 11.53 horas.

Por su parte, se ha movilizado una unidad del SAMU y otra de Soporte Vital Básico (SVB). Los servicios médicos han asistido al hombre de 53 años por politraumatismo y a la mujer de 76 años policontusiones.

Los heridos han sido trasladados al Hospital La Fe de València y al Hospital La Ribera de Alzira, respectivamente, detalla el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).