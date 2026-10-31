Dos investigadores de la UA reciben un premio internacional de la 'Strategic Management Society'

El catedrático Francisco García Lillo y el profesor Pedro Seva Larrosa. - UA

ALICANTE, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El catedrático Francisco García Lillo y el profesor Pedro Seva Larrosa, ambos del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante, han sido reconocidos en la 46.ª Conferencia Anual de la Strategic Management Society (SMS) por su destacada labor investigadora.

En esta edición, celebrada entre los pasado días 17 y 20 de octubre de 2026 en Berlín (Alemania), su trabajo titulado 'Continuity with Consequence: Canon Path Dependence and Field-Level Strategizing' ('Continuidad con consecuencias: dependencia de trayectoria del canon y procesos estratégicos a nivel de campo científico') fue galardonado como el mejor trabajo por el Strategy Process Interest Group, una distinción que destaca la excelencia investigadora en el ámbito de los procesos estratégicos, según ha informado el centro universitario en un comunicado.

La conferencia SMS, organizada por una de las principales asociaciones académicas internacionales en el ámbito de la dirección estratégica, constituye uno de los principales foros internacionales de encuentro entre investigadores y profesionales especializados en estrategia empresarial.

Su celebración anual reúne a académicos de universidades y centros de investigación de todo el mundo para debatir los últimos avances en dirección estratégica. El premio recibido distingue al mejor trabajo de investigación dentro del Strategy Process Interest Group, especializado en el estudio de los procesos mediante los cuales se desarrollan, implementan y transforman las estrategias.

García Lillo y Seva Larrosa han destacado que "recibir este premio tiene un significado especial para nosotros, ya que supone el reconocimiento de una comunidad científica internacional especializada en el ámbito de la dirección estratégica".

"Que nuestro trabajo haya sido distinguido en este foro constituye una gran satisfacción y un estímulo para continuar desarrollando una línea de investigación que busca ampliar la forma de entender los procesos estratégicos más allá de las propias organizaciones. Además, supone una oportunidad para dar mayor visibilidad internacional a la investigación que desarrollamos desde la Universidad de Alicante", han aseverado.

EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

La investigación premiada aborda una cuestión fundamental para comprender la evolución del conocimiento científico: ¿cómo consiguen determinadas teorías mantener su posición central a lo largo del tiempo, incluso cuando aparecen nuevos enfoques, perspectivas y líneas de investigación?

Los investigadores explican que tradicionalmente, los procesos estratégicos se han estudiado en el ámbito de las organizaciones, donde directivos y responsables toman decisiones para orientar su evolución.

"El trabajo propone ampliar esta perspectiva y considerar que los campos de conocimiento científico también pueden desarrollar procesos estratégicos, aunque no exista una autoridad central que dirija su evolución", han señalado.

Para estudiar este fenómeno, García-Lillo y Seva-Larrosa han utilizado como referencia la investigación científica sobre la empresa familiar, analizando su evolución entre 1990 y 2025. Los resultados muestran que la aparición de nuevas perspectivas no implica necesariamente la desaparición de los enfoques anteriores.

Por el contrario, las teorías consolidadas pueden mantener su centralidad e incorporar nuevas contribuciones, favoreciendo una evolución del conocimiento caracterizada por la combinación de continuidad y cambio.

El estudio también destaca el papel que desempeñan las revistas científicas, los investigadores y las instituciones académicas en este proceso. A través de sus decisiones de publicación, evaluación y difusión, estos actores contribuyen a establecer y reproducir los marcos teóricos que orientan la investigación en cada disciplina.

La principal aportación del trabajo consiste en proponer un marco conceptual que permite interpretar estos procesos como una forma de dirección estratégica distribuida, en la que las decisiones de múltiples actores contribuyen a mantener cierta coherencia en la evolución de un campo científico, sin que exista una autoridad que planifique su desarrollo.