Dos marchas de víctimas, CLER y vecinos recuerdan junto al Poyo que hace dos años sus vidas "cambiaron para siempre"

Marcha en homenaje a las víctimas de la dana, a 29 de octubre de 2026, en Valencia- Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos marchas de víctimas y damnificados, de representantes de los Comités Locals d'Emergència i Reconstrucció (CLER) y de vecinos de la zona cero de la dana han confluido desde Albal y Benetússer en el puente que une las localidades de Massanassa y Catarroja para recordar, junto al barranco del Poyo, que hace dos años, el 29 de octubre de 2024, sus vidas "cambiaron para siempre".

En ese día los barrancos se desbordaron y arrebataron 233 vidas a las que han recordado y para las que han exigido "memoria, verdad, justicia y reparación" en un puente que ha escuchado las voces de los cantautores Pau Alabajos y Feliu Ventura y que ha oído las peticiones de las principales asociaciones de víctimas que, emocionadas, han tenido también palabras de apoyo a las familias que sufren otra tragedia: la del accidente de trenes en Urda.

Bajo el lema 'Verdad, justicia y garantía de no repetición. Ni olvido ni perdón', las dos marchas conmemorativas, acompañadas por tabal i dolçaina y la colla Estrela Roja, se han encontrado en el Puente del Barranco sobre las 17.45 horas, donde los participantes han homenajeado conjuntamente a las 233 personas fallecidas en la dana y donde han intervenido las representantes de las tres asociaciones de víctimas. Sus palabras han sido cerradas con el grito de "Mazón a presó" por parte de los asistentes.

La vicepresidenta de la Asociación Víctimas y Damnificados Dana Valencia, Elisabeth González, ha señalado que hoy hace "dos años desde aquel 29 de octubre que nos arrebató tantas vidas, que destrozó a tantas familias y que dejó una profunda herida que todavía continúa abierta" y por la que siguen buscando "respuestas y justicia".

"Y también para todas las personas damnificadas que dos años después seguimos sufriendo las consecuencias de aquel día", ha añadido junto a un barranco "que tanto dolor representa para nosotros". González ha destacado que han hecho esta marcha juntos porque "nos une el recuerdo, el sufrimiento" y "también la determinación de conseguir que lo que vivimos no vuelva a repetirse".

"No queremos seguir teniendo miedo cada vez que llueve. Queremos vivir seguros en nuestros pueblos. Exigimos responsabilidades; obras de protección urgentes; una reconstrucción basada en el conocimiento de las personas expertas y una verdadera cultura de la emergencia donde la prevención sea una prioridad y las alertas lleguen cuando todavía estemos a tiempo de protegernos", ha reclamado.

También ha exigido la eliminación de los aforamientos de los cargos públicos "porque ante la justicia no debería haber privilegios" y que se escuche a las víctimas y a las personas damnificadas. "Dos años después seguimos esperando demasiadas respuestas y demasiadas soluciones. No queremos más promesas, queremos hechos. No queremos más excusas, queremos responsabilidades. Y no queremos más víctimas, queremos prevención", ha proclamado.

Al mismo tiempo, ha lanzado una advertencia: "Que nadie piense que el paso del tiempo va a conseguir que nos rindamos. Por quienes ya no están, por sus familias y por el futuro de nuestros hijos e hijas: memoria, verdad, justicia y reparación. No olvidamos, no nos callamos y no nos rendimos".

"MARCHAS DE LA DIGNIDAD"

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29-O, Rosa Álvarez, ha agradecido a los CLER y a todas las personas que les acompañan en unas marchas "de la memoria" que "representan la dignidad de un pueblo" que supo organizarse "desde el primer momento, cuando más falta hacía". Y ha recordado que fueron precisamente los CLER quienes hace un año hicieron por primera vez este recorrido, justo cuando las familias estaban en el funeral de Estado.

"Gracias por no dejarmos solas y por continuar manteniendo viva su memoria. Tenemos que conseguir consolidar estas marchas de dignidad y que formen parte de la memoria colectiva de todas y todos", ha dicho Álvarez, quien ha subrayado que siguen exigiendo la "verdad, justicia y reparación" por las 233 personas que perdieron la vida "aquel fatídico 29 de octubre".

"La memoria no puede quedarse en los homenajes en las flores o en los minutos de silencio. La memoria debe ser una memoria viva, una memoria que exija responsabilidades, que impida la impunidad y que sirva para que ninguna otra persona pase por lo que estamos pasando nosotros", ha dicho, y para que tampoco nadie más tenga que ponerse una camiseta como la que llevan, con las fotos de sus familiares fallecidos.

Álvarez ha tenido palabras de recuerdo para las víctimas de Letur, de la reciente dana Adam y para las que han perdido la vida en el accidente ferroviario de Urda. "A todas sus familias les trasladamos nuestro más sincero pésame; nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento, porque, desgraciadamente, sabemos bien qué significa perder un ser querido en circunstancias tan terribles", ha expuesto.

"Como dice la canción, la culpa no fue del río. Y en nuestro caso, la culpa tampoco fue del barranco. La culpa fue de quien no avisó ni a tiempo ni en forma. Los que tenían la obligación de protegernos no lo hicieron y eso nunca olvidaremos y nunca perdonaremos. Justicia para los nuestros y responsabilidades políticas reales", ha concluido.

"UN NOMBRE, UNA HISTORIA, UNA FAMILIA"

Desde la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024, una de sus representantes ha señalado que este jueves se recuerda "a las 233 personas que ya no están entre nosotros. Cada uno con un nombre, una historia, una familia, unas amistades y una vida que merecía continuar".

Pero hoy también se acuerdan de "todas las personas que estuvieron a nuestro lado"; de "quien ayudó sin preguntar a quién ayudaba" de "los pueblos que se van a llenar de manos de solidaridad y de gente dispuesta a no dejar a nadie solo. Gracias".

Y ha explicado que siguen reclamando "verdad, justicia y reparación" pero "no para quedarnos atrapados en el pasado, sino porque tenemos derecho a saber qué pasó". "Para que se asuma la responsabilidad y para que nadie tenga volver a vivir una tragedia así. No olvidamos, no nos resignamos y no dejaremos de caminar juntos y juntas hasta que haya verdad, justicia y reparación".

Por parte de los CLER, Salva Pérez ha señalado a los medios que estas marchas se celebran porque es "momento de mantener la memoria abierta" y de ver cuál es la situación por la que atraviesa, aunque asegura que, dos años después, todos los municipios afectados comparten que aún "no se ha superado emocionalmente" aquel 29 de octubre. "No hemos pasado página ni mucho menos", ha concretado, aunque ha enfatizado que "no queremos pasar página": "Si la pasamos, lo que no queremos es cerrar el libro".

RECORRIDO

El bloque de Albal ha salido desde la avenida Pare Carlos Ferris alrededor de las 17.15 horas donde ciudadanos portaban una pancarta del CLER y otra con la proclama: 'Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia. ¡Asesinos!'. El de Benetússer ha bajado al puente desde la avenida Camí Nou. A su paso, vecinos emocionados se han asomado a los balcones, se han unido a ellos o los han acompañado desde la calle. Y en Catarroja, muchas personas esperaban con velas para unirse a la marcha.

Ya en el puente, donde han sido recibidos con un aplauso, la muixeranga y los representantes de las asociaciones de víctimas se han abrazado emocionados y han guardado un minuto de silencio, roto por un nuevo aplauso.

Alabajos ha dado inicio al acto con 'Línea 1', una canción en memoria del accidente de metro de València de 2006, que "tiene mucho que ver, ha explicado el autor, con "se podrían haber salvado muchas vidas si hubiera habido alguien más responsable". Feliu Ventura ha dedicado la canción 'Quan el cel es torna negre' a los participantes mientras que Estrela Roja ha interpretado la muixeranga que ha concluido el homenaje.