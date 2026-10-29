Velas, flores y senyeras con barro recuerdan en los pueblos de la dana sus "heridas irreparables" dos años después

Minuto de silencio en Torrent - AYUNTAMIENTO DE TORRENT

VALÈNCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos años después de la dana, las localidades valencianas afectadas por la tragedia del 29 de octubre de 2024 han rendido homenaje a las víctimas, que "siempre estarán en su memoria", y han recordado las "heridas irreparables" que provocó aquel fatídico día, pero también la unión de sus vecinos para salir adelante.

En estos actos, en los que han encendido velas, depositado flores y mostrado incluso una senyera manchada de barro del 29O, han extendido sus condolencias a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y de la reciente dana Adam en Valencia y Alicante.

Paiporta, uno de los municipios más afectados al registrar 56 fallecidos, se ha "parado" este jueves para recordar a las víctimas y acompañar sus familias desde el respeto, el recuerdo y la solidaridad.

El acto, organizado junto a la asociación Revivimos, ha servido para rendir homenaje a las personas que faltaron y reafirmar "el compromiso de todo un pueblo para mantener viva su memoria". Se ha guardado silencio junto a la escultura ubicada en el entorno de Villa Amparo, que se instaló en recuerdo de las víctimas y de los voluntarios.

Catarroja ha celebrado un homenaje en recuerdo de las 25 víctimas mortales que causó la dana en la localidad, con tres minutos de silencio y una ofrenda floral. La jornada de recogimiento tendrá continuidad esta tarde con las marchas conmemorativas convocadas por los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) y la Unión de Asociaciones Falleras de Catarroja.

Durante el homenaje, la alcaldesa, Lorena Silvent, ha manifestado: "Vamos a seguir avanzando sin olvidar a las personas que ya no están, escuchando a quienes todavía sufren las consecuencias de la dana y trabajando juntos y juntas con lealtad a la verdad y a Catarroja". Como muestra de respeto, el consistorio ha declarado tres días de luto oficial.

Torrent ha guardado un minuto de silencio y una ofrenda floral en memoria de las víctimas de la dana, que se cobró la vida de 11 personas en la ciudad. Ha reunido a familiares y a representantes de la corporación municipal, junto a una amplia representación del tejido asociativo, social, cultural y vecinal.

"NO PODEMOS OLVIDAR EL VACÍO QUE DEJARON"

"Dos años después, el dolor por las personas que perdieron la vida en Torrent sigue presente. No podemos olvidar sus nombres, sus historias ni el vacío que dejaron en sus familias y seres queridos. Hoy es un día para recordarles con todo nuestro respeto y cariño, y para trasladar a sus familiares que seguimos a su lado", ha manifestado la alcaldesa, Amparo Folgado.

Albal ha conmemorado el segundo aniversario de la dana con un emotivo acto celebrado a las puertas del consistorio. Se ha llevado a cabo un encendido de velas en memoria de las víctimas. Los asistentes han depositado las velas junto a un gran corazón elaborado con crisantemos blancos, instalado en la plaza del Jardí como símbolo de recuerdo, respeto y homenaje.

El alcalde de Albal, José Miguel Ferris, ha recordado a las víctimas y ha reconocido el papel de los miles de voluntarios que llegaron "desde todos los rincones de España", además de agradecer las donaciones recibidas y el papel de los cuerpos de seguridad y emergencias. También ha hecho un llamamiento a la unidad institucional para acelerar la reconstrucción, "por encima de cualquier color político".

Benetússer ha celebrado una concentración silenciosa en la que los asistentes han podido renovar los mensajes que forman parte del mural instalado en la plaza del Ayuntamiento en homenaje a las víctimas. La alcaldesa, Eva Sanz, ha tenido un recuerdo para las víctimas de la reciente dana Adam y para las familias de los fallecidos en el trágico accidente de tren ocurrido este miércoles en Toledo.

Chiva, considerada la zona cero de la dana, ha compartido un mensaje en sus canales oficiales para recordar los efectos de la catástrofe en sus calles y en su gente y para agradecer la solidaridad, la ayuda y el esfuerzo colectivo "en los momentos más difíciles".

"HAY FECHAS QUE NUNCA SE OLVIDAN"

Desde el Ayuntamiento de Chiva hacen extensivas sus condolencias a las familias de las víctimas de la reciente dana Adam, así como a las de las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Toledo. "Porque hay fechas que nunca se olvidan. Y personas que siempre estarán en nuestra memoria. En recuerdo de todas las víctimas", concluye.

Cheste ha compartido un vídeo en redes sociales en el que señala que la dana "dejó una huella imborrable": "Las imágenes, los actos y los homenajes nos devuelven a aquellos días, pero también nos recuerdan que detrás de cada persona hay historias que nunca olvidaremos. Por las víctimas, por sus familias y por todas las personas afectadas".

SE CONSERVARÁ UNA SENYERA MANCHADA DE BARRO DE LA DANA

Por su parte, Paterna ha rendido a las víctimas preservando la 'senyera' manchada de barro de Paiporta que el alcalde y senador por Valencia, Juan Antonio Sagredo, llevó a la Cámara Alta para trasladar el dolor y el "grito del pueblo valenciano" tras la tragedia. Esta bandera se conservará enmarcada en el Casino de la plaza del Pueblo como símbolo de unión y solidaridad.

En València, cuyas pedanías del sur vivieron de primera mano la tragedia, la alcaldesa, María José Catalá, se ha desplazado hasta Castellar-l'Oliveral, donde ha participado en el acto en memoria del 29-O, junto a la alcaldesa pedánea, Sol Verdeguer. Su gesto se ha extendido a las personas fallecidas y heridas en el accidente de tren y a sus familiares. También se ha guardado un minuto de silencio en el Ayuntamiento de la capital del Turia.

La plaza del Ayuntamiento de Utiel ha acogido seis minutos de silencio, uno por cada persona del municipio que falleció en las inundaciones. El alcalde, Ricardo Gabaldón, ha transmitido un mensaje de recuerdo, afecto y solidaridad a las familias afectadas, así como palabras de aliento hacia las víctimas de la reciente dana Adam y del trágico accidente ferroviario en Urda.

Sedaví guardará tres minutos de silencio a las 20.11 horas --momento en el que se envió el ES-Alert el 29 de octubre--. Su Ayuntamiento ha publicado un mensaje en el que afirma que "la dana cambió para siempre la vida" de este pueblo y de muchas familias, con "pérdidas irreparables, recuerdos que todavía pesan y heridas que siguen formando parte de nuestra memoria colectiva".

"MARCÓ UN ANTES Y UN DESPUÉS"

El Ayuntamiento de Turís, que ha convocado un minuto de silencio para el viernes, ha destacado que la barrancada de 2024 "marcó un antes y un después en la historia y el paisaje de nuestro pueblo". Así, ha dedicado un mensaje de "apoyo" a los familiares de las víctimas, ha expresado el compromiso de trabajar por la recuperación y ha recordado "la unión" de su población durante "la oscuridad de aquellos días", con un agradecimiento expreso al voluntariado y los servicios de emergencias.

Vilamarxant ha dedicado un "recuerdo especial" para su vecina Concepción Torres, fallecida en las inundaciones del 29 de octubre y a la que el municipio "siempre recordará", ha asegurado el Ayuntamiento en sus redes sociales. "Queremos continuar recordando con dolor a todas las víctimas, trasladando un abrazo de amor y respeto a sus familias y agradeciendo a todas aquellas personas que pusieron su granito de arena para salir hacia delante", ha añadido.

Otras localidades como Alcàsser también han celebrado minutos de silencio a mediodía, mientras municipios como Alaquàs o Picanya realizarán durante esta tarde actos conmemorativos por el segundo aniversario de la dana. En otros casos, como en Carcaixent, Massanassa, Aldaia, Alfafar, Alzira, Quart de Poblet, Mislata, se han realizado convocatorias silenciosas tanto por la dana como por el accidente ferroviario de Urda de este miércoles. Y en municipios como Xirivella y Tavernes de la Valldigna, el recuerdo se ha hecho extensivo a la dana Adam.