Dos menores detenidos por participar en agresiones en grupo a varias personas

Imagen de recurso de la Policía Local de València - POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos menores han sido detenidos por presuntamente agredir a varias personas en ataques en grupo registrados en la zona norte de València, en los alrededores del Camino de Moncada, durante el día de Navidad.

Los arrestados, según señalan fuentes policiales, forman parte de un grupo de más de diez menores que agredieron "de manera indiscriminada" a personas que transitaban de manera pacífica. En ocasiones lo hacían para robarles algún objeto de valor, como un teléfono móvil, y en otras sin ningún motivo aparente.

Según detalla la Policía Local de València, el jueves 25 de diciembre, a las 23.30 horas, una patrulla de la Comisaría de Proximidad de Patraix se dirigió al Camino de Moncada para entrevistarse con un joven de 21 años, quien narró que, al salir de un bar con otras dos personas, fueron agredidos por un grupo de jóvenes de manera espontánea.

El reclamante presentaba un diente roto, tenía heridas en un ojo, en la boca y las gafas rotas. Los policías radiaron la descripción de los agresores a través de la emisora y también al resto de cuerpos de seguridad y dieron una batida por la zona.

Posteriormente, a las 00:30 horas, una patrulla de Policía Nacional localizó a dos personas que coincidían con la descripción y que presentaban heridas recientes en los nudillos.

La patrulla de Policía Local de Benimaclet se acercó al lugar y, a través de un video grabado por el agredido, consiguió identificar "de manera inequívoca" que estos jóvenes eran los que habían llevado a cabo la agresión momentos antes en el Camino de Moncada. La patrulla de la Policía Local se hizo cargo de los sospechosos.

ATENCIONES HOSPITALARIAS

A continuación, otra patrulla de este cuerpo de seguridad tuvo conocimiento de que en el Hospital Clínico estaban siendo atendidas más personas por agresiones similares.

Por ello, se personaron en el centro hospitalario y se entrevistaron con varios de los agredidos. Uno de ellos, de 17 años, les contó que al bajar del tranvía en la calle Almanzora 11 jóvenes le habían dado una paliza; un joven de 21 fue agredido por un grupo de 10 jóvenes; un joven de 18 años había sido agredido por el grupo que, además le había robado el teléfono móvil, y su padre había sido atacado por las mimas personas el día anterior.

Todos ellos afirmaban haber sido agredidos de manera indiscriminada por un grupo de menores en lugares próximos al Camino de Moncada.

Los agentes han comprobado que en todos los casos los dos jóvenes interceptados en el Camino de Moncada estaban presentes y habían participado de manera activa. Por tales hechos han procedido a su detención.

La "buena colaboración" entre efectivos de Policía Local de Valencia y Policía Nacional ha posibilitado la detención de los sospechosos, remarcan.