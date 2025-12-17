Dos policías de Petrer (Alicante) asisten un parto dentro de un coche en una salida de la autovía A-31

Varios coches de la Policía Local de Petrer (Alicante) - FACEBOOK POLICÍA LOCAL PETRER

ALICANTE, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos agentes de la Policía Local de Petrer (Alicante) han asistido un parto en el interior de un vehículo en la salida que conduce al paraje de Loma Badá en la autovía A-31, según han relatado fuentes del cuerpo municipal a Europa Press.

El alumbramiento se produjo este martes por la noche, sobre las 23.09 horas, cuando una mujer embarazada, de 33 años, comenzó a sentir contracciones y junto a su pareja puso rumbo en un coche "desde Alicante hasta el Hospital de Elda" porque, al parecer, ambos "preferían" que el nacimiento se produjera en esas instalaciones.

Las mismas fuentes han explicado que cuando ya emprendieron el viaje, a la altura de la salida que va a Loma Badá desde la autovía y a pocos kilómetros del centro hospitalario, la mujer pidió al futuro padre que detuviera el vehículo porque sentía que el bebé "venía de camino".

Además, han indicado que al parar el coche llamaron al teléfono de emergencias 112, que, a su vez, alertó a la Policía Local de Petrer. Los agentes se desplazaron de inmediato hacia el lugar donde estaba la parturienta y, ante la inmediatez del nacimiento y siguiendo indicaciones de personal sanitario, asistieron el parto hasta que el bebé finalmente nació.

La patrulla estuvo junto a la madre y el retoño proporcionando abrigo con una manta térmica hasta la llegada de una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), que trasladó a la madre al Hospital de Elda. Tanto ella como su hijo están "en buen estado".

Desde el cuerpo policial de este municipio alicantino han resaltado que los agentes que asistieron este parto están "emocionados" porque esta es una intervención "muy bonita" que "solo pasa una vez en la vida profesional", ya que sucede pocas veces.

Asimismo, han recordado que el trabajo de los policías locales no se limita únicamente a estar en la calle persiguiendo delitos y vigilando el orden, ya que también incluye actuaciones urgentes como ayudar en partos como este y siempre siguiendo indicaciones médicas. "El bebé tenía prisa por salir", han sentenciado.