Dos policías reaniman a una bebé que estaba inconsciente y sin respiración en Calp

Coche de la Policía Local de Calp (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE CALP

ALICANTE, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos agentes de la Policía Local de Calp (Alicante) han reanimado a una bebé de diez meses que estaba inconsciente y sin respiración en la calle Llibertat, han informado fuentes del consistorio de esta localidad en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado y, gracias a esta actuación, la menor recuperó la respiración antes de recibir atención sanitaria. A las 10.45 horas, recibieron un aviso del Centro de Coordinación de Emergencias sobre esta urgencia sanitaria.

Ante este posible colapso respiratorio de la menor, ambos se personaron en el lugar de los hechos apenas tres minutos después, donde encontraron a la pequeña inconsciente y sin respiración aparente.

Debido a la gravedad de la situación, comenzaron a practicar maniobras de reanimación y de permeabilización de las vías aéreas, con las que lograron que recuperara la respiración. Instantes después llegó al lugar una segunda dotación policial, cuyos agentes prestaron apoyo en la intervención.

Dada la urgencia del caso, los dos agentes que habían llegado en primer lugar decidieron trasladar a la pequeña en el vehículo policial al Centro de Salud de Calp, para que recibiera asistencia sanitaria en el menor tiempo posible. La menor llegó consciente y fue atendida por el personal facultativo del centro.

A las 11.22 horas, fue trasladada en una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) hasta el Hospital de Dénia, donde se le realizó una valoración médica más completa y las pruebas pertinentes.

Una vez finalizada la intervención, los agentes contactaron con la madre de la menor para interesarse por su evolución. La familia les informó de que la pequeña se encontraba bien y ya estaba en casa.