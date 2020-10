Dos positivos por Covid-19 en la cárcel de Picassent obligan a poner en cuarentena a 84 presos

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos casos positivos por Covid-19 en la cárcel valenciana de Picassent han obligado a poner en cuarentena a la mitad del módulo de Enfermería de Preventivos y al módulo de Mujeres. En total, 84 presos, según ha informado Instituciones Penitenciarias (IIPP) a Europa Press.

En estos momentos el centro penitenciario tiene registrados cinco casos --tres anteriores y dos recientes que han obligado a las medidas de cuarentena--. A ellos se suma un interno que ha ingresado recientemente con la PCR positiva, con lo que también está en aislamiento sanitario, tal y como establece el protocolo.

Los dos casos nuevos en la cárcel son una interna a la que se le practicó la prueba del coronovirus por haber estado en contacto estrecho con un positivo; y un hombre que al ser trasladado al hospital para practicarle una serie de pruebas, dio positivo por Covid-19.

Estos dos presos son asintomáticos y, como consecuencia del resultado de las pruebas, el establecimiento penitenciario ha puesto en cuarentena a 84 presos: la mitad del módulo de Enfermería y el módulo íntegro de mujeres.

Desde la Asociación Tu Abandono Me Puede Matar han manifestado que el área de Enfermería es la más sensible a la entrada de coronavirus puesto que los internos que residen en ella presentan patologías que los pueden hacer más vulnerables.

Y tras los contagios, han lamentado que los trabajadores, una vez más, "quedan abandonados" por la dirección y riesgos laborales, ya que han sido enviados a sus domicilios "no se sabe si en cuarentena o en calidad de qué, ya que se les ha dicho que hagan vida normal pero que no vayan a trabajar, y se les ha indicado que no está previsto que se les haga prueba a ellos".

"De nuevo, los funcionarios de prisiones abandonados, en tierra de nadie", ha lamentado la asociación, que ha exigido pruebas a todos los trabajadores que han estado en cualquiera de las alas de Enfermería durante estos días en que el interno puede haber sido contagioso. "La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la Dirección del centro y Riesgos Laborales deben tomar ya medidas para proteger la salud de los trabajadores de prisiones", han reclamado.